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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Kübra GENÇ/ÖZEL HABER
25.07.2018 - 22:45, Son Güncelleme:

Ünlü iş adamının oteli icradan satışa çıktı!

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
Ünlü iş adamının oteli icradan satışa çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy’a ait Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı otel icradan satışa konuldu. 102 milyon lira bedel belirlenen otel ilk icra ihalesi Eylül ayı başında yapılacak. İcradan satışa konu olan Ulusoy Ailesi’nin turizm sektörüne giriş yaptığı ilk otel konumundaydı. Bir süredir mali sıkıntıları ile gündemde olan Ulusoy Holding’in patronu Haluk Ulusoy’a ait asırlık Ulusoy Seyahat için ise geçen yıl iflas kararı verilmişti.

İLK İHALE 11 EYLÜL’DE

HALUK Ulusoy'a ait Fantasia De Luxe Otel, Kuşadası İcra Dairesi Müdürlüğü'nden satışa çıktı. Turizm Bakanlığı tarafından 5 yıldızlı olarak nitelendirilen otelin satış ihalesi, 11 Eylül 2018 tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde otelin icradan satıyı 8 Ekim’de yenilenecek.

DEĞERİ 102.7 MİLYON TL
Kuşadası Ilıca mevkiinde yer alan otel için belirlenen muhammen bedel 102 milyon 787 bin 478 TL. Kuşadası İcra Müdürlüğü Satış Bürosu-Kuşadası Adliyesi'nde yapılacak ihale, açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.  Satışa konu olan Fantasia De Luxe Otel Kuşadası üzerinde haciz ve ipotek şerhleri mevcut bulunuyor.

Efsane marka Ulusoy için iflas kararı
Efsane marka Ulusoy için iflas kararı


Ünlü iş adamının oteli icradan satışa çıktı


333 ODA… 2 KRAL DAİRESİ
Toplam 22 bin 417 metrekare arsa üzerindeki Fantasia Hotel Deluxe Kuşadası'nda 292 adet standart oda, 14 suit oda, 15 aile odası olmak üzere toplam 333 oda ve iki kral dairesi bulunuyor. Otel 8 kattan oluşuyor.

Tesiste ala carte restaurant, açık restaurant, kapalı restaurant, açık ve kapalı yüzme havuzları ile eğlenme ve dinlenme imkanı, banana, deniz bisikleti, jetski, katamaran, yelkenli faaliyetleri, paraşüt, dalgıçlık okulu gibi aktiviteler, jakuzi, masaj hizmetleri, doktor, fotoğrafçı, güzellik salonu, kuaför, market hizmetleri, disco, bar, TV, küvet, kablosuz internet ve oda kasası ile oda hizmeti bulunuyor.

EN İYİ OTELLER ARASINDAYDI
Denize sıfır konumdaki Fantasia Deluxe Kuşadası, 'Sürdürülebilir Çevre ve Verimlilik Programı'ndan, 'Türkiye'nin En İyi Otelleri'ne kadar birçok alanda sertifika aldı.

Ünlü iş adamının oteli icradan satışa çıktı

Fantasia Hotel De Luxe Kuşadası, Efes, Prien, Milet Didim gibi antik kentlere ve Meryem Ana Kilisesine yakın konumda yer alıyor. 6 bin metrekarelik yeşil alan içindeki otel, deniz ve sahili belgeleyen Mavi Bayrak ödüllü 150 metre uzunluğunda platform üzerine kum plaj ile 2 metre su kesimli yatların yanaşabildiği 164 metrelik özel bir iskeleye de sahip.

İLK ADIM KUŞADASI’YLA ATILMIŞTI
Ulusoy Holding'e ait Fantasia Otelleri'nin ilki şu an satışa çıkan Kuşadası Fantasia De Luxe Otel. Fantasia Kuşadası, Ulusoy Holding'in otelcilik konusunda 1989 tarihinde attığı ilk adım.

Ünlü iş adamının oteli icradan satışa çıktı


Saffet Ulusoy ve Haluk Ulusoy ortak olduğu dönemde Çamyuva'da yer alan Fantasia Hotel Deluxe Kemer'i Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) 25 milyon 330 bin dolarlık teklifle satın almış, ikinci Fantasia Hotel’i hayata geçirmişti.

Ünlü iş adamının oteli icradan satışa çıktı


2004'te gerçekleştirilen ihale öncesinde Deluxe Resort olarak bilinen Fantasia Kemer, TMSF tarafından Ceylan Grubu'ndan borçlarına karşılık olarak alınmıştı. Ulusoylar, 2010 yılında ise Fantasia Hotel Marmaris'le 3. Fantasia’yı faaliyete almış oldu.

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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