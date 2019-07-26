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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.07.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

Ünlü iş adamı Murat Dedeman hayatını kaybetti

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Ünlü iş adamı Murat Dedeman hayatını kaybetti

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Murat Dedeman'ın naaşı yarın Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman bugün hayatını kaybetti. Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 1951 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

TED Ankara Koleji ardından Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından babası Mehmet Kemal Dedeman'ın yanında iş hayatına atılan ve uzun süre Dedeman Topluluğu'nun birçok yönetim kademesinde görev alan Murat Dedeman, 1992 yılından bu yana Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürütüyordu.

Bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde eğitim ve sağlık projeleri ile gündeme gelen Murat Dedeman, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Umut Vakfı, Kayak Federasyonu ve TED Kolejleri Vakfı'nın Başkanlığını üstlendi.

Dedeman ayrıca, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Kayseri İli Yardım Derneği, TED Ankara Kolejliler Derneği, TED İstanbul Koleji Vakfı, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, TABA gibi sosyal, sportif, kültürel, mesleki dernek ve vakıflarda da görev aldı.

Murat Dedeman'ın naaşı yarın Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.
Taziyeler 29 Temmuz tarihine kadar 12.00 - 17:00'da Dedeman İstanbul Oteli'nde kabul edilecek.

Murat Dedeman kimdir
Murat Dedeman kimdir?

Ünlü iş adamı Murat Dedeman hayatını kaybetti

 

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