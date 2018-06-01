ÃœnlÃ¼ iÅŸ adamÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ünlü iÅŸ adamÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti
DÃ¼k KravatlarÄ± Kurucusu Gazaros Unan, hayata gÃ¶zlerini yumdu. ÃœnlÃ¼ iÅŸ adamÄ±nÄ±n cenazesi yarÄ±n saat 12.00'de BeyoÄŸlu BalÄ±kpazarÄ± ÃœÃ§ Horan Ermeni Kilisesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
DÃœK KRAVATLARI HAKKINDA
DÃœK, 1970 yÄ±lÄ±nda Bursa Organize Sanayi BÃ¶lgesinde dokuma fabrikasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. 1980 yÄ±lÄ±nda ilk ihracatÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
1999 yÄ±lÄ±nda DÃœK, DÃ¼zce'de dikim fabrikasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Åžirket bugÃ¼n, baÅŸta Almanya, Ä°ngiltere, Yunanistan, Rusya, Hollanda, Romanya, ÃœrdÃ¼n, Tunus, MÄ±sÄ±r gibi dÃ¼nyanÄ±n bir Ã§ok Ã¼lkesine ihracat gerÃ§ekleÅŸtiriyor.Â
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