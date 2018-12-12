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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA-AA-İHA
12.12.2018 - 15:54, Son Güncelleme:

Ünlü iş adamı Ali Raif Dinçkök son yolculuğuna uğurlandı

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Ünlü iş adamı Ali Raif Dinçkök, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına iş ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı.

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  • Ünlü iş insanı Dinçkök son yolculuğuna uğurlandı
  • Ünlü iş insanı Dinçkök son yolculuğuna uğurlandı
  • Ünlü iş insanı Dinçkök son yolculuğuna uğurlandı
  • Ünlü iş insanı Dinçkök son yolculuğuna uğurlandı
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RAHATSIZLIĞI sebebiyle bir süredir tedavi gören ve önceki gün vefat eden Dinçkök’ün cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Merhumun oğlu Raif Ali Dinçkök, kızı Alize Dinçkök Eyüboğlu ve kız kardeşi Nilüfer Dinçkök Çiftçi ile diğer aile üyeleri, taziye dileklerini kar yağışı nedeniyle cami avlusunda kurulan taziye çadırında kabul etti.

Törene Dinçkök'ün eski eşi Sernur Çiftçi, oğlu Raif Dinçkök ve eşi Esra Dinçkök, kızları Alize Dinçkök, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Faruk Süren, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Muharrem İnce ve iş ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Taziyeleri, eski eşi, oğlu ve oğlunun eşi kabul etti. Duygu dolu anların yaşanan cenaze namazının ardından Dinçkök'ün naaşı Zincirlikuyu mezarında toprağa verildi.

Ünlü iş adamı Ali Raif Dinçkök son yolculuğuna uğurlandı

“ÇOK ANİ OLDU,ÇOK HIZLA GELİŞEN BİR HASTALIK”

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, “Sadece iş insanı değil insan evladıydı. Bir yandan iş dünyasında çok önemli hamleleri yatırımları ardı ardına gelişirken, bir yandan da onlarca hayır işi yapmıştır. Bunların hiç birini de kimse bilmemiştir. Görünürün ötesinde çok iyi bir insandı. Çok ani oldu. Çok hızla gelişen bir hastalık. Acı içerisindeyim üzüntü içerisindeyim” dedi.

ALİ RAİF DİNÇKÖK
Ali Raif Dinçkök 1944 yılında İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini Avusturya Lisesi'nde tamamlayan Dinçkök, 1969'da Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.


İş hayatına Akkök Holding'de başlayan ve kariyeri boyunca başarılı çalışmalara imza atan Ali Raif Dinçkök, Akkök Holding'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu.

 

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