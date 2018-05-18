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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ceylan SEVER/ İSTANBUL
18.05.2018 - 20:54, Son Güncelleme:

Ünlü inşaat şirketine nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusu

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Ünlü inşaat şirketine nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusu

İFLASINI isteyen İnanlar İnşaat’a ait Çekmeköy Terrace Koru sitesinden aldıkları evlerde dolandırıldıklarını iddia eden 16 kişi, nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundu. Yurtdışında olduğu bilinen İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan hakkında da kırmızı bültenle arama kararı çıkarılması istendi.

İnanlar İnşaat’ın projelerinden mağdur olanların sayısının 900 civarında olduğu belirtilen dilekçede, “Firma müşterilerine konut kredisi kullandırmak yerine, bankalardan proje kredisi kullanmayı tercih ederek müşterileri bankaların ipotekleriyle karşı karşıya bırakmıştır” denildi.

Serdar İnan hakkında kırmızı bülten çıkarılması istendi
Serdar İnan hakkında kırmızı bülten çıkarılması istendi

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Çekmeköy’de bulunan Terrace Koru sitesinden aldıkları evler nedeniyle mağdur olan 16 müşteki, Anadolu Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde taşınmazların üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir ve senetlere tedbir konulmasına yönelik talepleri de içeren tapu iptal ve tescil davası açtı.

Ünlü inşaat şirketine nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusu

Bu süreçte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na 16 mağdurun avukatları sıfatıyla Pende Üner Keskin ile Orhan Boran; Serdar İnan ve kardeşi Murat İnan, Arzu Fatma İnan, şirketin Genel Müdürü Dilber Gülsen Ramazanoğlu, Sinan Polat, Ayhan Bayraktar, Hasan Basri Canbazoğlu, Orhan Arslan hakkında nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesine göre olay şöyle gerçekleşti: “İnanlar İnşaat’ın projelerinden biri olan Çekmeköy Terrace Koru sitesinden kredisiz satış sözleşmesi ile 16 müşteki 350-500 bin lira arasında değişen fiyatlarla senetle ev aldı.

Yurtdışına kaçan dev inşaat şirketinin sahibi iflas istedi
Yurtdışına kaçan dev inşaat şirketinin sahibi iflas istedi

 

EVLER BANKAYA İPOTEKLENDİ

Dairelerin yapımı tamamlandığında anahtarları teslim tutanaklarıyla birlikte sahiplerine teslim edildi. Bazıları evlerine yerleşirken bazıları da kiraya verdi. Tüm bunlara rağmen müştekilerin birçok kez talebine ve 16 evin ödemeleri yapılmasına rağmen İnanlar İnşaat tarafından tapu devirleri yapılmadı. Satış sözleşmesi imzalandıktan sonra İnanlar İnşaat, 16 müştekiye sattığı evlerin her birini en az 32 milyon lira değerinde bankalara ipotekledi. Bu nedenle müştekilerin satın aldıkları evlerine haciz işlemleri başlatıldı. İnanlar İnşaat tarafından mevzuata uygun şekilde davranılarak ‘ciro edilemez’ senet verilmesi gerekirken bunun yerine kanuna aykırı emre muharrer şekilde alınan senetler, Anadolu Bank Kurumsal Şubeye çekilen kredilerin teminatı olarak bırakıldı. Müştekiler ile şüpheliler arasında ev satışı için yapılan sözleşme sonrası evlerin ipotek edilmesi, bankaların ödeme yapılması için müştekileri aradığında ortaya çıktı.

İflasını isteyen ünlü şirketten ev alanlara ikinci şok
İflasını isteyen ünlü şirketten ev alanlara ikinci şok

900 CİVARINDA MAĞDUR VAR

İnanlar İnşaat’ın Çekmeköy Terrace Koru, Beylikdüzü ve Zekeriyaköy’deki projelerinden mağdur olanların sayısının 900 civarında olduğu belirtilen dilekçede, “Firma müşterilerine konut kredisi kullandırmak yerine, bankalardan proje kredisi kullanmayı tercih ederek müşterileri bankaların ipotekleriyle karşı karşıya bırakmıştır” denildi. Tüm bu nedenlerle İnanlar İnşaat’ın banka hesapları ve çekilen kredilerin tespiti için tüm banka kayıtlarının incelenmesi istendi. Öte yandan FETÖ soruşturması sonrası yurt dışına kaçan Serdar İnan hakkında kırmızı bültenle arama kararı verilmesi talep edildi. Ayrıca yurt içinde olduğu tespit edilen diğer şüpheliler hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konulması istendi.

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