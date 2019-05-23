Ünlü İngiliz iş adamı, 25 mağazasını daha kapatıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÜnlü İngiliz iş adamı, 25 mağazasını daha kapatıyor
GeriEkonomi Ünlü İngiliz iş adamı, 25 mağazasını daha kapatıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
23.05.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Ünlü İngiliz iş adamı, 25 mağazasını daha kapatıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü İngiliz iş adamı, 25 mağazasını daha kapatıyor

İngiltere’nin ünlü zenginlerinden Philip Green’e ait Arcadia Group, aralarında Burton, Dorothy Perkins ve Topshop gibi dünyaca ünlü İngiliz markalarının bulunduğu 25 mağazayı kapatmayı planlıyor.

İngiltere’nin ünlü zenginlerinden Philip Green’in sahibi olduğu Arcadia Group'a ait 25 mağazanın kapatılmasının planlandığı bildirildi.

Gruptan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’de aralarında "Burton", "Dorothy Perkins" ve "Topshop" gibi dünyaca ünlü İngiliz markalarının olduğu 25 mağazanın kapatılmasının, 194 mağazada ise kira ödemelerinin azaltılması için görüşmelerin yapılmasının planlandığı bildirildi. 

Konuya ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Arcadia Group Üst Yöneticisi Ian Grabier mağazaların kapatılmasının şirketin yeniden yapılanması için zor fakat gerekli bir karar olduğunu belirtti. 

Son üç yıl içerisinde İngiltere genelinde yaklaşık 200 mağazasını kapatmak zorunda kalan grup, halihazırda 566 mağaza ile 18 bin kişiyi istihdam ediyor. 
Ünlü İngiliz zengin Philip Green, bu ay başında yayımlanan Sunday Times Zenginler Listesinde ise 950 milyon sterlinlik net varlığı ile bir yılda 66. sıradan 156. sıraya gerilemişti. 

Perakende uzmanlarına göre grubun hedef kitle olarak belirlediği gençlerin artık mağazalar yerine ağırlıklı olarak “Asos” ve “Pretty Little Thing” gibi internet sitelerinden alışverişi tercih ediyor olması Arcadia Group’un mali olarak zorlanmasına neden oluyor. 

İngiltere’de Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış kararının (Brexit) alındığı 2016 yılının haziran ayından bu yana değişen tüketici talebi, değer kaybeden sterlin, artan enflasyon ve maliyetlerden olumsuz yönde etkilenen çok sayıda perakende zinciri mağazalarını kapatmak zorunda kaldı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Albayrak İVME Finansman Paketi'ni açıkladı
Banka genel müdürlerinden İVME Finansman Paketi'ne destek
İTO Başkanı Avdagiç: İVME Finansman Paketi'ni önemli buluyoruz
Yüzde 100 doldu... 150 ülkeden gelen var!