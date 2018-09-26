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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.09.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Ünlü giyim markalarının ürünlerinin Ağrı'da üretilmesi hedefleniyor

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Ünlü giyim markalarının ürünlerinin Ağrı'da üretilmesi hedefleniyor

Ağrı'da hayata geçirilen Tekstilkent Projesi kapsamında ünlü giyim firmalarının ürünlerinin kentte üretilmesi hedefleniyor.

AĞRI Valiliğinin üç etap halinde hayata geçireceği 50 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Tekstilkent Projesi kapsamında kente gelen bazı tekstil firmaları, Ağrılı kadın ve gençlere eğitim veriyor. 

Dünyaca ünlü giyim firmalarının ürünlerini üretecek yaklaşık 5 bin kadın ve gencin istihdam edileceği projede yer alan firmalar, yapımı süren Ağrı Tekstilkent'teki yeni yerlerine taşınacak olmanın heyecanını yaşıyor. 

Yeni personel yetiştirme, ürünleri tanıtma ve üretim öncesi eksiklikleri gidermeleri amacıyla ildeki spor salonlarında çalışmalarını sürdüren firmalar, yakın zamanda üretime geçmeyi hedefliyor. 

Proje kapsamında bir okulun spor salonuna kurulan firmayı ziyaret eden Ağrı Valisi Süleyman Elban, firmada eğitimlerini tamamlayarak üretime başlayan Ağrılı kadın ve gençlerle bir süre sohbet etti. 

İşçilerin ürettikleri ürünleri inceleyen Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 11 ay önce başlattıkları Ağrı Tekstilkent projesinin kent için önemine değindi. 

İstihdama katkısı olan sektörlerden biri olan tekstil üzerine harekete geçtiklerini anlatan Elban, "Bunun Ağrı'da yaygınlaşması için bir çalışma başlatmıştık. Öncelikle İstanbul ve Bursa'da Ağrılı olan sektördeki hemşehrilerimizle görüştük. Görüşme neticesinde bir kısım arkadaşlarımız taleplerimizi olumlu karşıladılar ve burada yatırım yapmaya, iş yeri açmaya karar verdiler." diye konuştu. 

YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK 

Projede yer alarak fabrika kuracak firmalara valilik olarak fabrika binası taahhütlerinin olduğunu hatırlatan Elban, bu kapsamda üç etap halinde inşa edilecek Ağrı Tekstilkent'in ilk etap temel atma törenini gerçekleştirdiklerini aktardı. 

Elban, ilk etaptaki fabrika binalarının, yaklaşık 10 gün sonra üretim yapacak firmalara teslim edileceğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Binalar tamamlanıncaya kadar kendilerine, eğitime alacakları kursiyerleri yetiştirme ve başlangıçta yapacakları üretim için okulların salonlarını tahsis edeceğimizi de söylemiştik. Şimdi de bu kapsamdaki bir okul salonundayız. İlk gelen yatırımcılarımızdan birisi bu salonda eğitim vermeye başladı. Tabii bizim insanımız yetenekli ve becerikli olduğu için aynı zamanda bu eğitim üretime de dönüştü. Bu alanda yaklaşık 90 civarında arkadaşımız hem eğitim alıyor hem de üretime başladılar. Kısmet olursa ekim ayı başında tekstilkentteki atölyelerde de üretim başlayacak ve yine ekim başında tekstilkentin ikinci etabının da temelini atıyoruz. Allah izin verirse bahar döneminde ikinci etapta üretime geçmiş olacak." 

Tekstilkentin üç etaptan oluşacağını vurgulayan Elban, "Birinci etap olan 16 bin metrekareyi bitirdik. 20 bin metrekare civarında ikinci etabın ihalesini yaptık. Sonra da üçüncü etabın kış döneminde ihalesini yapacağız. 2019 sonbahar dönemine kadar 50 bin metrekarelik hedefimiz olan üç etaplı tekstilkenti tamamlamış olacağız. Beklentimiz burada 4 ila 5 bin arasında doğrudan çalışanın olması. İnşallah Ağrı'da işsizliğin giderilmesi konusunda belli bir katkı sunacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. 

" ÜNLÜ MARKALARIN BURADA DA ÜRETEBİLECEĞİNE İNANIYORUZ" 

Firma yetkilisi Servet Uzak ise valilik tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kente geldikleri için mutlu olduklarını anlattı. 
Kent için hayırlı bir projede olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Uzak, şöyle konuştu: 

"Projenin Ağrı adına çok hayırlı olacağına inanıyoruz. Biz de bu umutla buraya geldik. Yakın zamanda inşallah çok daha iyi bir potansiyele ulaşacağımıza inanıyorum. Türkiye'nin batısında üretilen ünlü markaların burada da üretebileceğine inanıyoruz. Biz de işletmeyi onun için kurduk. İnşallah kısa zaman sonra ünlü firmalara biz de burada ürün üreteceğiz." 
Üretim aşamasında görev alan kursiyerlerden ev kadını Sultan Kubat, Ağrı şartlarında güzel bir işe kavuştuğu için çok sevinçli olduğunu belirterek, "Allah Valimizden, devletimizden bin defa razı olsun, devletimizi başımızdan eksik etmesin. Böyle bir işte çalışacağımı hayal bile edemezdim." dedi. 

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