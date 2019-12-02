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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.12.2019 - 08:43, Son Güncelleme:

Ünlü finansçıların 20 milyon dolarlık olaylı boşanma davası!

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Ünlü finansçıların 20 milyon dolarlık olaylı boşanma davası!

ABD’den 40 milyon dolarla dönen Yurdanur ve Hasan Rahmi Özgenç çifti, boşanma kararı alıp serveti paylaşmak için senet yaptı. Daha sonra Yurdanur Akın, “İmza benim değil” deyip dava açtı. İmzanın Akın’a ait olduğu belirlendi. Bu kez Özgenç iftira davası açtı. Akın için 4 yıl istendi.

Amerika'da finans piyasasında yıllarca çalıştıktan sonra 40 milyon dolarlık servetle Türkiye'ye dönen Yurdanur ile Hasan Rahmi Özgenç çifti 2006'da boşanma kararı aldı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, çift, serveti ikiye bölmek için anlaştı. 2008'de hazırlanan protokole göre çiftin birikiminin, 5 maddelik protokol kapsamında paylaşılmasına karar verildi. Yurdanur Akın, Özgenç'e aralarında imzaladıkları senede dayalı olarak 20 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Aradan 2 yıl geçti...

Ünlü finansçıların 20 milyon dolarlık olaylı boşanma davası

BİLİRKİŞİ: İMZA AKIN'A AİT

Eski eşinin senedi ödemediğini öne süren Hasan Rahmi Özgenç 2009'da icra takibi başlatarak Akın'ın mallarının üzerine haciz koydurdu. Akın ise senetteki imzanın kendisine ait olmadığını belirterek itiraz davası açtı. Yargı sürecinde üç kez savcılığın, bir kez de icra mahkemesinin görevlendirdiği resmi bilirkişi ve Adli Tıp senetteki imzanın Yurdanur Akın'a ait olduğu kanaatine vardı. Özgenç, resmi belgede sahtecilik suçundan beraat etti. Yurdanur Akın, son olarak protokol ve senedin sahte düzenlendiği, her iki belgedeki imzaların kendisine ait olmadığı ve borcunun bulunmadığı iddiasıyla dava açtı. Bilirkişi senetteki imzanın Akın'a ait olduğu kanaatine vardı. Mahkeme ise bilirkişi kararı ve imzanın atılmış olsa bile baskı altına atıldığı kanaatine vararak Akın'ın borçlu olmadığına hükmetti. Yargıtay da 2012'de yerel mahkemenin kararını onadı. Bunun üzerine Özgenç, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, Özgenç'in hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmederek dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Tüm bu olaylar sırasında boşandığı eşi Yurdanur Akın tarafından iftiraya maruz kaldığını belirterek şikâyetçi olan Özgenç, "Kendisi tarafından imzalanan resmi belgeyi sanki ben imzalamışım gibi yıllarca yargılanmama neden oldu. Bilirkişilerce imzanın Akın'a ait olduğu kesinleşmiştir. Cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Akın hakkında iftira suçundan iddianame düzenlendi. Adli Tıp raporuna göre senetteki imzanın Akın'ın eli ürünü olduğunun tespit edildiği, buna ilişkin yargılanan Özgenç'in beraat ettiği ve kararın kesinleştiği kaydedildi. Yurdanur Akın'ın, eski eşinin suç işlemediğini bildiği halde şikâyette bulunarak soruşturma açılmasını sağlamak suretiyle iftira suçunu işlediği anlatıldı. Akın hakkında, 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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