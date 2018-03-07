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Ünlü ekonomist değerlendirdi! 100'ünden 94'ü çakıldı

DHA
07.03.2018 - 09:01 | Son Güncelleme:

Kripto para birimleri piyasalarına getirilen kısıtlama ve düzenleme haberlerinin yanında, "Kahin" diye bilinen ABD'li ekonomist Nouriel Roubini'nin, blok zinciri piyasasını "boş bir hayalden ibaret" diye nitelendirmesinin de etkisiyle, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 94’ü düştü.

Güney Kore'de kamu görevlilerinin "kripto para birimlerine yatırım yapmalarının yasaklanması ve çeşitli kurumlardan kripto para birimlerine getirilen düzenleme haberleri" etkili oldu.

Roubini de yeni makalesinde, kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojilerinin “boş bir hayalden ibaret” olduğunu ve bu "hayalin sonlanması gerektiğini" savundu. Roubini yayınladığı makalede, Bitcoin ve kripto para birimlerinin başarısız olacağı ve bu nedenle kripto para birimlerinin altında yatan blok zinciri teknolojisine daha güçlü bir savunma kazandırılacağı ve kripto para birimleri başarısız olsa da, blok zinciri teknolojisinin "yenilikçi ve devrimci bir teknoloji olacağı" yönündeki tahminlere ilişkin, “Blok zinciri teknolojisi şu ana kadar en çok abartılan teknolojilerden biridir” dedi.

Toplam 1,541 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasada genel bir düşüş gözlemlenirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.37 düşerek 11 bin 11 dolardan işlem gördü. Bitcoin 186 milyar 128 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.7’sini oluşturuyor.

Piyasada gözlemlenen genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi 446 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleşirken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 17 milyar 355 milyon dolar olarak hesaplandı.

Etiketler: bitcoin
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