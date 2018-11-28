Ünlü CEO’ya yakuza muamelesi: İşte tek kişilik o hücre!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÜnlü CEO’ya yakuza muamelesi: İşte tek kişilik o hücre!
GeriEkonomi Ünlü CEO’ya yakuza muamelesi: İşte tek kişilik o hücre!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Emre ÖZPEYNİRCİ
28.11.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Ünlü CEO’ya yakuza muamelesi: İşte tek kişilik o hücre!

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Ünlü CEO’ya yakuza muamelesi: İşte tek kişilik o hücre!

GEÇTİĞİMİZ hafta pazartesi günü Japonya’da apar topar tutuklanıp tüm görevlerinden alınan Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının efsane CEO’su Carlos Ghosn, Tokyo’nun kuzeyinde bir cezaevinde tutuluyor.

20
  • Dünyanın konuştuğu kriz, fotoğraf karelerine böyle yansıdı
  • Dünyanın konuştuğu kriz, fotoğraf karelerine böyle yansıdı
  • Dünyanın konuştuğu kriz, fotoğraf karelerine böyle yansıdı
  • Dünyanın konuştuğu kriz, fotoğraf karelerine böyle yansıdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

TEK kişilik hücrede kalan Ghosn,12 katlı cezaevinde ömür boyu hapis almış mahkumlarla kalıyor. Günde yarım saat fiziksel egzersiz yapma seçeneği bulunan Ghosn’un cezaevi kuralları gereği haftada 2 gün banyo yapma izni var. Cezaevinin ışıkları ise 9’da kapanıyor.

Ghosn’un kaldığı tek kişilik hücrenin görüntüsünü ise bugün Amerikan Wall Street gazetesi yayınladı. Yatağın bile olmadığı sadece 4 mattan oluşan hücrede minik bir buzdolabı, açık tuvalet ve bir masa bulunuyor.

Ünlü CEO’ya yakuza muamelesi: İşte tek kişilik o hücre

Efsane CEO bu hücrede tek başına kalıyor. Wall Street, Ghosn için uygulanan yöntem için "yakuza mafyası" benzetmesi yaptı.


GHOSN ENGİZİSYONU
Wall Street gazetesi hücre fotoğrafını, ‘Ghosn Engizisyonu’ başlığıyla vererek yayınladığı editoryal haberde şu yorumları yaptı: “Ghosn gözaltına alınmadan 10 gündür tutuklu. Bir avukat bile olmadan sadece savcılar tarafından sorgulanıyor. Mali bir takım iddialar yüzünden, tutuklandı, tüm görevlerinden kovuldu. Burası Komünist Çin mi? Hayır. Kapitalist Japonya’da oluyor bütün bunlar. Tuhaf bir engizisyona dayanıyor.
Ünlü CEO’ya yakuza muamelesi: İşte tek kişilik o hücre

Böyle bir muamele, daha önce bir dolandırıcılık ya da kendi kendini yönetme kaydı bulunmayan uluslararası bir CEO’dan ziyade bir yakuza mafyası için daha uygun. Evet Japonya’nın yargı sistemi şüphelilerin gözaltına alınmadan 23 güne kadar tutuklanmasına izin veriyor ama Ghosn’un gelirlerini az bildirdiğine ilişkin iddialar Nissan’ın uzun zamandır farkında olması gereken bir şey. Tüm bu gelişmelere bakmak ve Ghosn’un Nissan’ı Renault ile birleştirme planını sona erdirmek için daha büyük bir çabanın parçası olup olmadıklarını merak etmek için bir komplo teorisyeni olmak zorunda değilsiniz.”

Efsane CEO’nun tutuklanması tüm dünyayı şok etti: 10 yıla kadar hapis...
Efsane CEO’nun tutuklanması tüm dünyayı şok etti: 10 yıla kadar hapis...

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.11.2018)
daha fazla video için
Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ünlü CEO’ya yakuza muamelesi: İşte tek kişilik o hücre!

İşsizlik maaşında artış! Bakın ne kadar olacak...

Bakan Kurum duyurdu! Başvurularda son 3 gün

Bakan Pakdemirli uyardı: O gıdalardan uzak durun mutlaka...