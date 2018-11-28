Ünlü CEO’ya yakuza muamelesi: İşte tek kişilik o hücre!
GEÇTİĞİMİZ hafta pazartesi günü Japonya’da apar topar tutuklanıp tüm görevlerinden alınan Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının efsane CEO’su Carlos Ghosn, Tokyo’nun kuzeyinde bir cezaevinde tutuluyor.
TEK kişilik hücrede kalan Ghosn,12 katlı cezaevinde ömür boyu hapis almış mahkumlarla kalıyor. Günde yarım saat fiziksel egzersiz yapma seçeneği bulunan Ghosn’un cezaevi kuralları gereği haftada 2 gün banyo yapma izni var. Cezaevinin ışıkları ise 9’da kapanıyor.
Ghosn’un kaldığı tek kişilik hücrenin görüntüsünü ise bugün Amerikan Wall Street gazetesi yayınladı. Yatağın bile olmadığı sadece 4 mattan oluşan hücrede minik bir buzdolabı, açık tuvalet ve bir masa bulunuyor.
Efsane CEO bu hücrede tek başına kalıyor. Wall Street, Ghosn için uygulanan yöntem için "yakuza mafyası" benzetmesi yaptı.
GHOSN ENGİZİSYONU
Wall Street gazetesi hücre fotoğrafını, ‘Ghosn Engizisyonu’ başlığıyla vererek yayınladığı editoryal haberde şu yorumları yaptı: “Ghosn gözaltına alınmadan 10 gündür tutuklu. Bir avukat bile olmadan sadece savcılar tarafından sorgulanıyor. Mali bir takım iddialar yüzünden, tutuklandı, tüm görevlerinden kovuldu. Burası Komünist Çin mi? Hayır. Kapitalist Japonya’da oluyor bütün bunlar. Tuhaf bir engizisyona dayanıyor.
Böyle bir muamele, daha önce bir dolandırıcılık ya da kendi kendini yönetme kaydı bulunmayan uluslararası bir CEO’dan ziyade bir yakuza mafyası için daha uygun. Evet Japonya’nın yargı sistemi şüphelilerin gözaltına alınmadan 23 güne kadar tutuklanmasına izin veriyor ama Ghosn’un gelirlerini az bildirdiğine ilişkin iddialar Nissan’ın uzun zamandır farkında olması gereken bir şey. Tüm bu gelişmelere bakmak ve Ghosn’un Nissan’ı Renault ile birleştirme planını sona erdirmek için daha büyük bir çabanın parçası olup olmadıklarını merak etmek için bir komplo teorisyeni olmak zorunda değilsiniz.”
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