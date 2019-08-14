Üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! Sakın imzalamayın...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÜniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! Sakın imzalamayın...
GeriEkonomi Üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! Sakın imzalamayın...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
14.08.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! Sakın imzalamayın...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! Sakın imzalamayın...

TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal "Öğrenciler, özel yurt ile sözleşme imzalamadan önce yurdun kendisine vereceği hizmetlerin tamamını ayrıntılı olarak sözleşmeye yazdırmalı. Öğrenciler seçtikleri yurt ile yapacakları yıllık sözleşmeyi çok iyi okuyarak imzalamalı" dedi.

TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrası öğrencilerin özel yurt veya ev tutarken mağdur olmaması için dikkat edilmesi gerekenleri AA muhabirine anlattı. 

Koçal, üniversiteye yeni yerleşen öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (YURTKUR) yurtlarına yerleşememeleri durumunda özel yurtları ve ev kiralamayı tercih ettiklerini belirterek, bu süreçte bir an önce barınma ihtiyacını halletmek isteyenlerin hata yapabildiğini veya dolandırıcılarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. 

Özel yurtlarla sözleşme imzalarken dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Koçal, şunları kaydetti: 

"Yurdun öğrencilere vereceği hizmetler çok iyi sorgulanmalı, güvenlik, temizlik, ısınma, yemek, ders çalışma alanları, konaklama yapılacak odalar, özel etüt odaları, kantin ya da dinlenme bölümleri gibi sosyal mekanlar görülerek karar verilmeli. Öğrenciler, özel yurt ile sözleşme imzalamadan önce yurdun kendisine vereceği hizmetlerin tamamını ayrıntılı olarak sözleşmeye yazdırmalı. Öğrenciler seçtikleri yurt ile yapacakları yıllık sözleşmeyi çok iyi okuyarak imzalamalı. Yurdun mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı olmasına dikkat edilmeli. Aksi takdirde vereceğiniz paralar boşa gidebilir ve ortada kalabilirsiniz." 

Koçal, yurtların sözleşme imzalama aşamasında depozito talep etmesi halinde bir aylık tutardan fazla ücret verilmemesi gerektiğini kaydederek, verilen depozitonun ne şekilde iade edileceğinin açıkça yazılmasının öneminden bahsetti. 

"YURT ŞARTLARI SAĞLAMAZSA SÖZLEŞME TEK TARAFLI FESHEDİLEBİLİR"

Koçal, özel yurtlara kayıt yaptıran öğrencilerin imzaladıkları sözleşmeleri 15 Eylül'e kadar feshetmeleri halinde sözleşmede yazılı olan yıllık barınma ücretinin yüzde 10'unu ödemesi gerektiğini belirterek, "15 Eylül ve sonrasında ayrılanlar ise barınma hizmeti aldığı aylar ile içinde bulunulan ayın ücretinin tamamını ve kalan aylara ait barınma ücretinin yüzde 30'unu ödemesi lazım." dedi. 

Yurtların en fazla bir aylık ücret tutarında depozito alabileceğini dile getiren Koçal, bu ücretin daha sonra iade edilmesi gerektiğini bildirdi. 

Koçal, yurt ile yapılan sözleşmede anlaşılan temizlik, yemek gibi şartların sağlanmaması halinde sözleşmenin tek taraflı feshedilebileceğinin altını çizerek, bu durumda herhangi bir cayma bedeli ya da cezai şart alınamayacağını vurguladı. 

"EVİ GÖRMEDEN KAPORA VERMEYİN"

Koçal, öğrencilerin kiralık evlerde yaşadığı sorunlar arasında "konutta kaç kişinin kaldığı" konusunun bulunduğunu belirterek, şunları ifade etti: 
"Öğrenci okula başladıktan sonra yeni arkadaşlar ediniyor veya kira ağır geldiği için kendi sınıfından başka insanlarla beraber kalmaya karar veriyor. Bu gibi durumlarda ev sahibi problem çıkarabiliyor. Bu yüzden kiralık ev sözleşmesi yaparken evde kaç kişinin kalacağı gibi durumlar mutlaka sözleşmede belirtilmeli. Sözleşme kiracı lehine olduğu için geri adım atılmadığı takdirde hiçbir problem yaşanmaz. Ayrıca evin fiziki özellikleri incelenmeli, eksik veya tamirat gereken durumlar önceden belirlenmeli." 

Koçal, ev arayan öğrencileri dolandırmak isteyenlerin olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Mesela kişi kendisine ait olmayan dairenin fotoğrafını ilana koyup ilgi çekiyor. Bu kişiler kendilerini arayanlara, 'İlandaki daireye çok talep var, ciddi düşünüyorsanız kaporayı yatırın.' diyor. Hesaba para yattığı andan itibaren telefonlarını kapatarak ortadan kaybolan bu kişilere bir daha da ulaşılamıyor. Bu gibi mağduriyetlerle karşılaşmamak için daire görülmeden peşinat, kapora verilmemeli, depozito ev sahibine verilmeli, hatta hesabına yatırılmalı." 

"KALMADIĞINIZ DÖNEMİN ÜCRETİNİ ÖDEMEMEK İÇİN TÜM SENETLERİ İMZALAMAYIN"

Gayrimenkul uzmanı Hatice Kolçak ise üniversite kazanan öğrencilerini kayıt işlemleriyle beraber kiralık ev ve yurt bulma arayışlarına soktuğunu belirterek, ev kiralarken veya özel yurt sözleşmeleri imzalarken dikkatli olunması ve hata yapılmaması gerektiğini söyledi. 

Özel yurt sözleşmesi yapılırken öğrencilerden senet de alınabildiğini aktaran Kolçak, şunları kaydetti: 

"Yurt çıkmaz kaygısıyla bazı öğrenciler direkt gidip özel yurda yerleşebiliyor. Daha sonra başvuru yaptığı devlet yurdu çıkabiliyor. Ya da öğrenci yurdu beğenmediği için yıl bitmeden başka bir yurda geçmek isteyebiliyor. Bu noktada tüm yılın veya kalınmayan dönemin tamamının parasının ödenmemesi için yurt ile yapılan sözleşme hükümleri önemli. 

İmzalanan senetler de böyle durumlarda işleme konabilmekte. Bu nedenle verilen senetler her ay için ayrı ayrı imzalanmalı ve borçlu olunan kişi veya kurum adına 'nama yazılı' olacak şekilde düzenlenmeli. Sözleşmeye de yazılmalıdır. Senetlerin ve sözleşmenin birer kopyası da mutlaka istenmelidir." 

SAHTE EMLAKÇILARA DİKKAT

Kolçak, ev kiralamada, yüksek aidat, kira, ısınma gibi maliyetlerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, kiralama kontratı yaparken şartların iyi okunması gerektiğini aktardı. 

Çocuğun dışarıda kalma riskini göze alamayan velinin dikkatli okumadan kira sözleşmesi yapabildiğini, önüne konan senedi bakmadan imzalayabildiğini dile getiren Kolçak, daha sonra mülk sahibi ile anlaşmazlığa düşüldüğünde çoğu maddenin kiracının aleyhine kullanılabildiğini vurguladı. 

Kolçak, özellikle kira sözleşmesi yaparken, sahte emlakçılara ve fırsatçı mal sahiplerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. 

Sözleşme ile verilecekse senetlerin de birer kopyasının alınması gerektiğini dile getiren Kolçak, sözleşmenin mal sahibi ile yapılması gerektiğini aktardı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Pamukkale'de 3 milyon turist beklentisi
Bakanlık inceledi! 2.5 milyon ürün veto yedi
Bakan açıkladı! 1 milyon hedefine az kaldı
TürkAkım alım terminalinin yüzde 95'i tamamlandı