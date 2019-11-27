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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.11.2019 - 08:11, Son Güncelleme:

UniCredit'ten Yapı Kredi açıklaması

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UniCredit'ten Yapı Kredi açıklaması

Unicredit CEO'su Jean Pierre Mustier "Yapı Kredi'nin performansından son derece memnunuz" dedi.

Türkiye'de Yapı Kredi ile ortaklığı bulunan İtalya'nın önde gelen bankalarından Unicredit Bankası’nın üst yöneticisi (CEO) Jean Pierre Mustier, Yapı Kredi Bankası’nın (YKB) çok iyi bir banka olduğunu ve performansından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Mustier, bugün Milano'da katıldığı bir toplantıda, Türk bankasıyla olan ilişkilerine yönelik bir soru üzerine, "Türkiye, genç ve iyi eğitimli bir nüfusa sahip. Banka olarak politika yapmıyoruz; ekonomiyi, insanları ve işletmeleri desteklemek için varız. Yapı Kredi'nin performansından son derece memnunuz. Bizim grubumuz içinde en gelişmişlerden biri." diye konuştu.

"YKB’nin çok iyi bir banka olduğunu" dile getiren Mustier, piyasalara bir şey duyurulması gerektiğinde, duyuruyu yapacaklarını söyledi.

Koç Holding, dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bazı basın organlarında, Koç Holding'in müşterek yönetime tabi ortaklıklarından Koç Finansal Hizmetler AŞ (KFS) hisselerinin tamamının iş ortağı olan Unicredit'ten satın alınarak YKB'de çoğunluğun Koç Holding'e geçeceği ve iş ortaklığının sona erdirileceği yönünde bazı haberler çıktığı anımsatılarak, "Yapı Kredi Bankası (YKB) sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak çoğunluğa ulaşmamak kaydıyla, pay alımı dahil Koç Finansal Hizmetler ve YKB ortaklık yapılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Unicredit ile görüşmelerimiz devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

İtalyan bankası Unicredit de ortakları Koç Topluluğu ile ortak girişimin gelişimi için temaslar başlattığını duyurmuştu.

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