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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
16.04.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

UniCredit'e ABD'den büyük ceza

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UniCredit'e ABD'den büyük ceza

ABD, İran, Küba, Libya ve Sudan'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle İtalyan bankası UniCredit'e 1,3 milyar dolar ceza kesti.

ABD Hazine Bakanlığı, İtalyan bankası UniCredit'in ABD'nin İran, Küba, Libya ve Sudan’a uyguladığı yaptırımları ihlal ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, UniCredit'in yargılanmamak için 1,3 milyar doları ödeyeceği kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “UniCredit, İran, Libya ve Küba gibi yaptırım listesinde bulunan ülkelerdeki müşterilerle milyarlarca dolarlık işlem yaptı. Yaptırımlara ve güvenliğe uymak yerine, kâr öncelikli davrandı” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan incelemelerde, Alman iştiraki UniCredit AG’nin 2002-2011 yılları arasında ABD’nin yaptırım uyguladığı ülkelere toplam 5,4 milyar dolarlık 2 bin 570 adet işlem gerçekleştirdiği tespit edildi. İtalyan bankası, bu işlemlerde ABD finans kuruluşlarını aracı olarak kullanmış. Bakanlık, aynı dönemde UniCredit'in İran menşei nakliye şirketi IRISL'nin dolar hesaplarını yönettiğini de açıkladı. UniCredit'in, Avusturya ve İtalya'daki yan kuruluşları aracılığıyla da 2012 yılına kadar Burma, Küba, İran, Libya, Sudan ve Suriye gibi gizli tutulan yerlere ödeme yapmakla suçlandığını tespit edildi.

ABD makamlarına ödenmesi gereken 1,3 milyar dolarlık cezanın 611 milyon dolarını Hazine Bakanlığı, 405 milyon dolarını New York Finans Hizmetlerinin ve 158 milyon dolarını da ABD Merkez Bankasının alacağı bildirildi.

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