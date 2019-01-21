Unico’da Genel Müdür değişti
Unico Sigorta Genel Müdürü olarak görev yapan Cenk Tabakoğlu’nun, 16 Ocak 2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrıldı, yerine vekaleten şirket CFO’su Ahmet Özer Özcan atandı.
Ahmet Özer Özcan, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde, lisansüstü eğitimini ise Michigan Üniversitesi’nden MBA derecesi ile tamamladı. İş hayatına PricewaterhouseCoopers İstanbul ofisinde başlayan Özcan, Cigna Hayat Sigorta’nın Türkiye’de kuruluşunda rol aldı. 2015’ten beri de Unico Sigorta’nın Finans Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev yapıyordu.
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