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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
18.04.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

UNICEF Türkiye Milli Komitesi fotoğraf sergisi açılıyor

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UNICEF Türkiye Milli Komitesi fotoğraf sergisi açılıyor

UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin 60 yılını özetleyen fotoğraf sergisi Marmara Üniversitesi Sultanahmet Külliyesi’nde bugün açılacak.

UNICEF tarafından “Her Çocuk İçin” anlayışıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin anlatıldığı arşiv sergisi Marmara Üniversitesi Sultanahmet Külliyesi’nde bugün saat 18:00'da açılıyor.

Türkiye’de 60 yıldır “Her Çocuk İçin” mottosuyla sürdürdüğü faaliyetlerinin panoramasını sunan “İhsan Doğramacı’dan günümüze (1958-2018) Türkiye Milli Komitesi Resim Sergisi” başlıklı sergi 18-28 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergi, UNICEF Türkiye Komitesi tarafından beslenme, sağlık, eğitime destek kampanyaları, kız ve erkek çocuklar arasında eğitimde eşitlik, engeli olan çocuklar, çocuk dostu şehirler, Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar gibi temalarda hayata geçirilen çalışmalardan derlenen arşiv malzemelerinden oluşturuldu.

UNICEF Türkiye Komitesi’nin kurumsal belleğini de oluşturan 702 fotoğrafın yer aldığı arşiv ayrıca 2018 yılında “Doğramacı Anısına” Ankara’da Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde de sergilendi.

Sergide, UNICEF Türkiye Komitesi İhsan Doğramacı ve ardından Başkan olan Talât Hamlan; UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçileri: Tayfun Talipoğlu, Ayşe Kulin, Müjdat Gezen, Türkân Şoray, Nilüfer, Ferhat Göçer, Gülsin Onay, Şefika Kutluer, Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün’ün yanı sıra Danny Kaye, Audrey Hepburn, Peter Ustinov gibi Uluslararası İyi Niyet Elçileri; İdil Biret, Fazıl Say, Gönül Yazar, Hülya Avşar, Julio İglesias, Mehmet Okur gibi ünlülerin UNICEF ile ilgili fotoğrafları ve belgeler de yer alıyor.

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