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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
14.04.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Umutlar artık Moritanya'da

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Umutlar artık Moritanya'da

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki balıkçılar, av sezonunun bitmesiyle birlikte teknelerini limana çekti. Balıkçılar bu sezon umduklarını bulamadığımı söyledi.

1 Eylül’de başlayıp, 15 Nisan’da sona eren balık av sezonunu değerlendiren Fatsalı balıkçılar, bereketli bir av sezonu geçiremediklerini, özellikle hamsi avından çok memnun olmadıklarını ifade etti.

 

Umutlar artık Moritanyada

"VATANDAŞ ARTIK HAMSİYİ VİTRİNDE GÖRECEK"

Bu yıl istedikleri gibi bir av sezonu geçiremediklerini söyleyen balıkçı Abdullah Mollaoğlu, "Palamut, istavrit ve hamsiyi fazla avlayamadık. Palamut balığı suları geç ısındığı için bölgemizde geç havyar bıraktı. Palamut mevsimi bittiğinde balık henüz yeterli olgunluğa gelmemişti. Av yaptık fakat ince balıklardı genel olarak avlanan balıklar. Ekim 2017 yılında hamsi avcılığına denize açılan balıkçılar olarak başladık. Kasım 2017’de sona erdi. Karadeniz’de özelikle orta ve doğu Karadeniz bölgesinde hiç olmadığını söylemek istiyorum. Her geçen gün hamsi kapasitesi denizden azalıyor. Yetkililer de bu durumları bildikleri halde hiçbir şey yapmıyorlar. Bütün balıkçı ve reis arkadaşlarım bu denizde hamsinin neden azaldığını çok iyi biliyor. Bu şartlar devam ederse Karadeniz Bölgesi'nde hamsinin tamamen tükeneceğini söylemek istiyorum.

Umutlar artık Moritanyada

Vatandaş artık hamsiyi vitrinde görecektir. Artık hamsiyi Yunanistan’dan ya da İspanya’dan ithal edeceğiz. Hamsiyi artık bundan sonra vatandaşların ucuza yemesi çok zor. Hamsinin fiyatı 5 TL olması gerekirken bu yıl 10-15-20 TL’ye satıldı. Vatandaşlarda artık bu pahalı fiyatları kabullendiler. Biz tekne sahipleri yeterli derecede avlanamadığımız zaman ister istemez işçi sayımızda düşüklük yaşanacaktır. Ya da daha fazla para kazanacağı işleri yapacaklar tayfalarımız. Ordu bölgemizde 10 bin kişi balıkçılık sektöründen ekmek parasını kazanıyor. Bu zorlu şartlar devam ederse tayfa bile bulamayacağız. Artık umutlar Moritanya. Balıkçıların umuda orası oldu. Karadeniz’den ve Marmara bölgesinden umduğunu bulamayanlar orada avlanıyorlar" dedi.

Umutlar artık Moritanyada

"YİNE DE HALİMİZE ŞÜKREDİYORUZ"

Umdukları gibi bir balık avı yapamadıklarını belirten Dursun Kaplan, “Av sezonu çok iyi geçmese de yine halimize şükrediyoruz. Hamsi en çok avladığımız balık oldu. İstediğimiz seviyede olmasa da balık avı her geçen yıl daha da kötüye gidiyor. Yetkililerden bu konuyla ilgili yeterli bir çalışma bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Sezona çok umutlu girdiklerini fakat hayal kırıklığı yaşayarak limanlara geri döndüklerini söyleyen İsa Aydın, "Her balık çeşidini az seviyede tuttuk. Bereketli bir sezon geçiremedik. Hamsi çok. Tutsak da piyasanın talebini karşılamayınca fiyatı da buna bağlı pahalı oldu. Sezon bitti, limanlara kayıklarımızı bağladık ve yeni sezona kadar tekne bakımı, ağ bakımı ve diğer işlerimizi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Son yılların en kötü balık sezonu olduğunu söyleyen Hasan Günaydın ise, "Hava şartları olumsuz derecede etkiledi sezonu. Kar yağmadı, hamsi de olmadı. Balık sezonun en kötü dönemlerini yaşadık bu yıl. Seneye umutlarımızı bıraktık" diye konuştu.

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