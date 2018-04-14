Umutlar artık Moritanya'da
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki balıkçılar, av sezonunun bitmesiyle birlikte teknelerini limana çekti. Balıkçılar bu sezon umduklarını bulamadığımı söyledi.
1 Eylül’de başlayıp, 15 Nisan’da sona eren balık av sezonunu değerlendiren Fatsalı balıkçılar, bereketli bir av sezonu geçiremediklerini, özellikle hamsi avından çok memnun olmadıklarını ifade etti.
"VATANDAŞ ARTIK HAMSİYİ VİTRİNDE GÖRECEK"
Bu yıl istedikleri gibi bir av sezonu geçiremediklerini söyleyen balıkçı Abdullah Mollaoğlu, "Palamut, istavrit ve hamsiyi fazla avlayamadık. Palamut balığı suları geç ısındığı için bölgemizde geç havyar bıraktı. Palamut mevsimi bittiğinde balık henüz yeterli olgunluğa gelmemişti. Av yaptık fakat ince balıklardı genel olarak avlanan balıklar. Ekim 2017 yılında hamsi avcılığına denize açılan balıkçılar olarak başladık. Kasım 2017’de sona erdi. Karadeniz’de özelikle orta ve doğu Karadeniz bölgesinde hiç olmadığını söylemek istiyorum. Her geçen gün hamsi kapasitesi denizden azalıyor. Yetkililer de bu durumları bildikleri halde hiçbir şey yapmıyorlar. Bütün balıkçı ve reis arkadaşlarım bu denizde hamsinin neden azaldığını çok iyi biliyor. Bu şartlar devam ederse Karadeniz Bölgesi'nde hamsinin tamamen tükeneceğini söylemek istiyorum.
Vatandaş artık hamsiyi vitrinde görecektir. Artık hamsiyi Yunanistan’dan ya da İspanya’dan ithal edeceğiz. Hamsiyi artık bundan sonra vatandaşların ucuza yemesi çok zor. Hamsinin fiyatı 5 TL olması gerekirken bu yıl 10-15-20 TL’ye satıldı. Vatandaşlarda artık bu pahalı fiyatları kabullendiler. Biz tekne sahipleri yeterli derecede avlanamadığımız zaman ister istemez işçi sayımızda düşüklük yaşanacaktır. Ya da daha fazla para kazanacağı işleri yapacaklar tayfalarımız. Ordu bölgemizde 10 bin kişi balıkçılık sektöründen ekmek parasını kazanıyor. Bu zorlu şartlar devam ederse tayfa bile bulamayacağız. Artık umutlar Moritanya. Balıkçıların umuda orası oldu. Karadeniz’den ve Marmara bölgesinden umduğunu bulamayanlar orada avlanıyorlar" dedi.
"YİNE DE HALİMİZE ŞÜKREDİYORUZ"
Umdukları gibi bir balık avı yapamadıklarını belirten Dursun Kaplan, “Av sezonu çok iyi geçmese de yine halimize şükrediyoruz. Hamsi en çok avladığımız balık oldu. İstediğimiz seviyede olmasa da balık avı her geçen yıl daha da kötüye gidiyor. Yetkililerden bu konuyla ilgili yeterli bir çalışma bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Sezona çok umutlu girdiklerini fakat hayal kırıklığı yaşayarak limanlara geri döndüklerini söyleyen İsa Aydın, "Her balık çeşidini az seviyede tuttuk. Bereketli bir sezon geçiremedik. Hamsi çok. Tutsak da piyasanın talebini karşılamayınca fiyatı da buna bağlı pahalı oldu. Sezon bitti, limanlara kayıklarımızı bağladık ve yeni sezona kadar tekne bakımı, ağ bakımı ve diğer işlerimizi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.
Son yılların en kötü balık sezonu olduğunu söyleyen Hasan Günaydın ise, "Hava şartları olumsuz derecede etkiledi sezonu. Kar yağmadı, hamsi de olmadı. Balık sezonun en kötü dönemlerini yaşadık bu yıl. Seneye umutlarımızı bıraktık" diye konuştu.
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