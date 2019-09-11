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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.09.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Umman, Türkiye ile LNG görüşmelerine hazır

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Umman, Türkiye ile LNG görüşmelerine hazır

Umman LNG Geliştirme Vakfı Üst Yöneticisi Halid el Messan "Yıllık 10,3 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihraç ediyoruz. Hedefimiz, bunu bir yıl içinde 11,3 milyon tona yükseltmek" dedi.

Umman LNG Geliştirme Vakfı Üst Yöneticisi (CEO) Halid el Messan, yılda 10,3 milyon ton LNG ihraç ettiklerini belirterek, "Hedefimiz bunu bir yıl içinde 11,3 milyon tona yükseltmek. Birçok ülkeye satış yapıyoruz. Türkiye'ye LNG satışı için de olası görüşmelere hazırız. İki tarafın da ortak çıkar doğrultusunda anlaşması durumunda bu ticareti yapmamak için bir sebep göremiyorum." dedi.

el Messan, 24-26 Şubat 2020'de Umman'ın başkenti Muskat'ta düzenlenecek Uluslararası Gaz Birliği (IGU) Araştırma Konferansı öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ülke içinde yeni doğal gaz keşifleri için çalışmalara devam ettiklerini anlatan el Messan, Umman hükümetinin daha fazla doğal gaz ihraç etmeyi hedeflediğini dile getirdi.

el Messan, yıllık 10,3 milyon ton LNG ihraç ettiklerini belirterek, "Hedefimiz bunu bir yıl içinde 11,3 milyon tona yükseltmek. Birçok ülkeye satış yapıyoruz. Türkiye'ye LNG satışı için de olası görüşmelere hazırız. İki tarafın da ortak çıkar doğrultusunda anlaşması durumunda bu ticareti yapmamak için bir sebep göremiyorum." diye konuştu.

Güney Kore'den Korea LNG, Japonya'dan Mitsubishi gibi şirketlere LNG sattıklarını aktaran el Messan, söz konusu şirketlerin aynı zamanda Umman LNG şirketinde hisse sahibi olduğunu kaydetti.

el Messan, başta Asya olmak üzere dünyanın birçok yerine ihracat yaptıklarını belirterek, "Güney Kore'den Kogas ile uzun vadeli sözleşmemiz var. Toplam ihracatın yaklaşık yüzde 50'sini bu şirkete yapıyoruz. Uzun vadeli sözleşmelerin yanı sıra spot olarak da LNG ihracatı gerçekleştiriyoruz. Sözleşmelerin uzun vadeli olup olmaması yapılan teklife, rekabet ortamına ve fiyatlandırmaya göre değişiyor. Şu anda küresel piyasada doğal gaz fiyatlarının üreticinin yararına olduğunu söyleyemeyiz. Tüketicinin daha çok fayda sağladığı bir dönemdeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şubat 2020'de Muskat'ta düzenlenecek IGU Araştırma Konferansına da değinen el Messan, "Bu uluslararası etkinliğin Umman'da düzenlenmesi için çabalıyorduk, başardık. Bu çerçevede, ülkemizi ve doğal gaz endüstrisini tanıtacak ve destekleyecek her adımı atacağız. Hükümetimiz destek veriyor. Konferansın tüm paydaşlar için kazançlı bir etkinlik olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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