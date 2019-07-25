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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.07.2019 - 07:44, Son Güncelleme:

Ümit dede vefat etti! Devlet mirasçılarını arıyor

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Ümit dede vefat etti! Devlet mirasçılarını arıyor

İsviçre’de hayatını kaybeden Ümit Dilaver Ölmez’in mirasçısı ortaya çıkmayınca İsviçre Konfederasyonu arama çalışmaları yapma girişimde bulundu.

Türk asıllı İsviçre vatandaşı Ümit Dilaver Ölmez Zürih’te vefat etti. 25-02-2019 tarihindeki vefatın ardından İsviçre mahkemeleri Ölmez’in mirasçılarını bulmak için araştırmalara başladı.

Kütahya doğumlu Ölmez’in mirasçılarını arayan İsviçre Miras Hukuku Mahkemesi sonuç bulamayınca son çare olarak gazeteye ilan vererek mirasçılarının başvuru yapmasını talep etti.

ANA ADI MÜNEVVER, BABA ADI ALİ HAYDAR

Mahkeme, Ölmez’in babasının adının Ali Haydar, annesinin adının ise Münevver olduğunu ilanda belirtti. Anne ve baba tarafından dede ve ninelerinin isimleri ise bilinmiyor.

BAŞVURAN ALACAK

Karara göre, ilk aşamada Ümit Dilaver Ölmez’in soyundan gelenlere miras intikali yapılacak.  

Ölmez’in soyundan gelen olmazsa anne ve babasının soyundan gelenlere, bu da olmazsa dede ve ninelerinin soyundan gelenlere miras verilecek.

ŞARTLAR VAR

Gazete ilanından itibaren bir yıl içinde İsviçre Miras Hukuku Mahkemesi’ne başvuranlar mirası almaya hak kazanacak. Ancak mahkeme mirasın alınması için miras haklarına uygun belgelerin ibraz edilmesini şart koşuyor. Bununla birlikte miras mahkemesine başvurular Almanca, Fransızca, İtalyanca veya İngilizce olarak yapılacak.

Mahkeme ilanda kalan mirasın ne kadar olduğuna dair bilgi vermedi.

İŞTE O İLAN

Ümit dede vefat etti Devlet mirasçılarını arıyor


Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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