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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
06.04.2018 - 10:45, Son Güncelleme:

Yasak başlamadan geri döndüler!

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Yasak başlamadan geri döndüler!

Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlayacak olmasına rağmen yeterli avlanma olmayınca Trabzon’da büyük balıkçı tekneleri limanlara dönmeye başladı.

Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlayacak olmasına rağmen yeterli avlanma olmayınca Trabzon’da büyük balıkçı tekneleri limanlara dönmeye başladı.
Trabzon'da farklı limanlara demirleyen büyük balıkçı teknelerinde ilk olarak ağların bakım ve onarımı yapılırken, daha sonra teknelerin bakımına geçilerek önümüzdeki balık sezonunun hazırlıkları başlayacak.

Yasak başlamadan geri döndüler

1 Eylül 2017 tarihinde başlayan balık av sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akgün Balıkçılık tekne sahiplerinden Fatih Akgün, av açısından fena bir sezon geçirmedikleri ancak ekonomik olarak çok tatmin edici olmadığını söyledi.

Yasak başlamadan geri döndüler

Akgün “Şükürler olsun fena bir sezon geçirmedik ancak ekonomik anlamda çok tatmin edici olmadı. İstediğimiz gibi bir av olmadı. Çok sayıda balıkçı teknesi var. Denizde balık var ancak balık yerinde durmuyor. Göç edip gidiyor. Siz bir yerde devamlı dayak yerseniz orada durur musunuz ? Teknelerde çok olunca balık da aynı yerde durmuyor gidiyor. Balık olmayınca biz de mecburen erken döndük, teknelerin bakımına geçtik. Normalde 15 Mart’tan itibaren av azalır, zaten biter. Bizim gibi teknelerin yüzde 50’si limanlara döndü. Ancak Ege ve Akdeniz’de bu 15 Nisan’a kadar devam eder. Şimdi ağların bakımını yapıyoruz daha sonra da teknenin bakımına geçeceğiz” dedi.

Yasak başlamadan geri döndüler

"HAMSİ AVINDA BİR AZALMA VAR AMA ABARTILDIĞI KADAR DEĞİL"

Hamsi avıyla ilgili olarak da konuşan Akgün “Hava sert-soğuk olunca hamsi de bol oluyor. Yani havaların durumuna göre hamsinin seyri değişiyor, belli olmuyor. Son yıllarda hamsi avında bir azalma var ama abartıldığı kadar da bir düşüş yok.

Yasak başlamadan geri döndüler

Hamsi göç balığı burada durmuyor, bazen göçünü erken tamamlıyor. Biz genellikle Doğu Karadeniz’de avlandık, Gürcistan sularında da avlandık. Artık oralar da eskisi gibi değil. Hamsi vardı ama umduğumuz kadar değildi” diye konuştu.

Yasak başlamadan geri döndüler

DENİZLER VE İÇ SULARDA 18 BİN 494 ADET BALIKÇI TEKNESİ BULUNUYOR

Karadeniz’de ve Türkiye’de çok sayıda balıkçı teknesi olduğuna vurgu yapan Fatih Akgün, balıkçılık sektörü bu şekilde gidecek olursa gelecek kuşakların bu işten ekmek yiyemez hale geleceğini söyledi.

Yasak başlamadan geri döndüler

Akgün “Bizim tekne sayısını azaltmamız lazım. Tekneler azalmadıktan sonra 15 yıl sonra bilmem ki benim oğlum hamsiyi tanır ? Dünyada böyle değil. Oralar okyanus buralar ise göl. Biz oralara gidelim, onlar bizim yanımızda balık tutamaz. Biz balıkçılık sektöründe bence dünyada bir numarayız. Ancak para kazanmada ise sonlardayız. Balık tutmada üzerimize yok” açıklamasında bulundu.

Yasak başlamadan geri döndüler

Öte yandan ülkemiz balıkçılık filosunda, denizlerde ve iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış 18 bin 494 adet balıkçı teknesi bulunuyor.

Yasak başlamadan geri döndüler

Bu teknelerin yüzde 10'nunu gırgır ve trol diye tabir edilen endüstriyel balıkçılık faaliyetinde bulunan büyük balıkçı tekneleri, yüzde 90'lık kısmını ise geleneksel kıyı balıkçılığı yapan, 10 metreden daha küçük boylardaki balıkçı tekneleri oluşturuyor.

Yasak başlamadan geri döndüler

 

 

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