Yasak başlamadan geri döndüler!

Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlayacak olmasına rağmen yeterli avlanma olmayınca Trabzon’da büyük balıkçı tekneleri limanlara dönmeye başladı.

Trabzon'da farklı limanlara demirleyen büyük balıkçı teknelerinde ilk olarak ağların bakım ve onarımı yapılırken, daha sonra teknelerin bakımına geçilerek önümüzdeki balık sezonunun hazırlıkları başlayacak.

1 Eylül 2017 tarihinde başlayan balık av sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akgün Balıkçılık tekne sahiplerinden Fatih Akgün, av açısından fena bir sezon geçirmedikleri ancak ekonomik olarak çok tatmin edici olmadığını söyledi.

Akgün “Şükürler olsun fena bir sezon geçirmedik ancak ekonomik anlamda çok tatmin edici olmadı. İstediğimiz gibi bir av olmadı. Çok sayıda balıkçı teknesi var. Denizde balık var ancak balık yerinde durmuyor. Göç edip gidiyor. Siz bir yerde devamlı dayak yerseniz orada durur musunuz ? Teknelerde çok olunca balık da aynı yerde durmuyor gidiyor. Balık olmayınca biz de mecburen erken döndük, teknelerin bakımına geçtik. Normalde 15 Mart’tan itibaren av azalır, zaten biter. Bizim gibi teknelerin yüzde 50’si limanlara döndü. Ancak Ege ve Akdeniz’de bu 15 Nisan’a kadar devam eder. Şimdi ağların bakımını yapıyoruz daha sonra da teknenin bakımına geçeceğiz” dedi.

"HAMSİ AVINDA BİR AZALMA VAR AMA ABARTILDIĞI KADAR DEĞİL"

Hamsi avıyla ilgili olarak da konuşan Akgün “Hava sert-soğuk olunca hamsi de bol oluyor. Yani havaların durumuna göre hamsinin seyri değişiyor, belli olmuyor. Son yıllarda hamsi avında bir azalma var ama abartıldığı kadar da bir düşüş yok.

Hamsi göç balığı burada durmuyor, bazen göçünü erken tamamlıyor. Biz genellikle Doğu Karadeniz’de avlandık, Gürcistan sularında da avlandık. Artık oralar da eskisi gibi değil. Hamsi vardı ama umduğumuz kadar değildi” diye konuştu.

DENİZLER VE İÇ SULARDA 18 BİN 494 ADET BALIKÇI TEKNESİ BULUNUYOR

Karadeniz’de ve Türkiye’de çok sayıda balıkçı teknesi olduğuna vurgu yapan Fatih Akgün, balıkçılık sektörü bu şekilde gidecek olursa gelecek kuşakların bu işten ekmek yiyemez hale geleceğini söyledi.

Akgün “Bizim tekne sayısını azaltmamız lazım. Tekneler azalmadıktan sonra 15 yıl sonra bilmem ki benim oğlum hamsiyi tanır ? Dünyada böyle değil. Oralar okyanus buralar ise göl. Biz oralara gidelim, onlar bizim yanımızda balık tutamaz. Biz balıkçılık sektöründe bence dünyada bir numarayız. Ancak para kazanmada ise sonlardayız. Balık tutmada üzerimize yok” açıklamasında bulundu.

Öte yandan ülkemiz balıkçılık filosunda, denizlerde ve iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış 18 bin 494 adet balıkçı teknesi bulunuyor.

Bu teknelerin yüzde 10'nunu gırgır ve trol diye tabir edilen endüstriyel balıkçılık faaliyetinde bulunan büyük balıkçı tekneleri, yüzde 90'lık kısmını ise geleneksel kıyı balıkçılığı yapan, 10 metreden daha küçük boylardaki balıkçı tekneleri oluşturuyor.

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