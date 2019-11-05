Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı yarın başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriUluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı yarın başlıyor
GeriEkonomi Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı yarın başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
05.11.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı yarın başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı yarın başlıyor

Ulusal ve uluslararası jeotermal sektör paydaşlarını bir araya getirecek Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı (IGC Türkiye 2019) yarın İzmir’de gerçekleştirilecek.

IGC Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek kongrede Türkiye'nin jeotermal pazarında yer alan ulusal ve uluslararası oyuncular ile çeşitli dernekler bir araya gelecek.

Kongrede, Türkiye'de jeotermal enerjinin gelişimi ve geleceği, yatırımlardaki fırsat ve zorluklar, finansman ve destek mekanizmaları, çevresel etki ve CO2 kullanımı, elektrik üretimi, ısı kullanımı ve rezervuar yönetimi gibi çeşitli konularda oturumlar düzenlenecek. Kongreyi, Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi (EGEC) 6 Ekim’de düzenlenecek bir çalıştayla destekleyecek.

Kongrenin ikinci gününde ise, aralarında Türkiye'den kamu temsilcileriyle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası’ndan yetkililerin de yer aldığı katılımcılar sunum yapacak. Hizmetlerini ve ürünlerini sergileyen çok sayıda firma sergi alanında yer alacak.

Manisa'daki Özmen-3 Jeotermal Enerji Santrali'nin ziyaret edileceği Egesim-Geothour saha gezisi etkinliği ise kongrenin son gününde gerçekleştirilecek. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle