Geçmişten günümüze Uluslararası İşbirliği Platformu

Uluslararası İlişkilerin Geleceği ve Bölgesel İşbirliği Fırsatları ana teması ile gerçekleştirilen ilk zirve, 17 ülkeden 963 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Bölgenin önemli siyasi ve ekonomik temsilcilerini bir araya getiren etkinlik, farkındalık yaratmış, potansiyel işbirliklerinin ticari başarılara dönüştürülmesine katkı sağlamıştır.



2011 yılının 23-24-25 Kasım tarihlerinde “Yeni Ortaklıklar ve Komşularla Güven Odaklı İlişkiler” ana temalı Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde düzenlenmiş, gelenekselleşme ve markalaşma yolunda ilk adım atılmıştır. Zirvede aralarındaki ticaret hacmi 3.3 trilyon Dolar’a ulaşan 36 ülkeden 100’ün üzerinde üst düzey bürokrat ve iş dünyasının liderleri bir araya gelmiş; toplam katılımcı sayısı 1400’ü bulmuştur. Ürdün Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Yahya Musa Kisbi’nin teşvikleriyle, Türk – Ürdün ekonomik ilişkileri güçlendirilmiş ve Ürdünlü şirketlerin Türkiye’deki yatırım hacmi arttırılmıştır. Çeşitli sponsorlarımız yabancı bürokrat ve iş dünyasından katılımcılarla ön görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.



Ev sahipliğini bir önceki yılda olduğu gibi TİM’in üstlendiği “3. Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi” ise, “Küresel Düzenin Yeniden Yapılandırılması: Avrasya’nın Potansiyeli” ana teması ile13 – 14 – 15 Aralık 2012 tarihlerinde düzenlenmiştir. Zirve, 40’ın üzerinde ülkeden 235’i yabancı olmak üzere sayısı 1600’lere ulaşan katılımcıya ev sahipliği yapmış, Avrasya ülkeleri arasında yeni iş ve proje fırsatları oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. Ruslarla yapılan 80 milyar dolarlık Elbrus Projesinin ilk imzaları 3. Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi’nde atılmış; konuşmacılarımızdan Pakistanlı kadın hakları aktivisti Shad Begum, Al Baraka Türk yetkililerine Micro Financing Projesini sunma fırsatını yakalamıştır. Sponsorlarımızdan ‘’Artoc,’’ 3 gün süren zirve boyunca özel görüşmeler ile katılan şirketler ile birçok ön protokol imzalayıp, anlaşmalar yapma fırsatı bulmuştur. Sponsorlarımızdan Unbuso’nun sunduğu Inreal Teknoloji 3D de zirve boyunca ilgi çekmiş, siparişler almıştır.



Başarılı üç zirvenin ardından Boğaziçi Zirvesi adını alan zirve, bölgesel bir zirve olmanın ötesine geçerek ilk önce ismi, sonrasında da gerçekleştirdiği zirve ve zengin katılımcı hacmiyle küreselleşme yolundaki ilk adımı attı. Zirve bünyesinde oluşturduğu genç ve kadın liderler panelleriyle de kendi alanındaki farkını da kanıtladı.



4. Boğaziçi Zirvesi, 20-21 ve 22 Kasım 2013 tarihlerinde son iki senenin ev sahibi TİM’in sponsorluğunda ‘’ Sürdürülebilir Rekabette Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın Rolü’’ ana teması ile “Four Seansons Bosphorus”ta gerçekleştirildi. 51 ülkeden 1700’e yakın temsilci ve davetli katıldı. UİP, Boğaziçi Zirvesi ile küresel ekonominin sunduğu fırsatların ışığında stratejik işbirliklerinin sağlanmasına olanak tanıdı ve dünyanın dört bir yanından siyasi temsilcileri, iş adamları ve iş kadınlarını, yeni liderleri, öncü girişimcileri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek sonuç odaklı diyaloglar başlatılmasını sağladı. Daha önce belirlenen network randevuları ile Çin, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir’den katılan firmalarla Türk firmalar arasında toplam 370 milyon Dolar’lık anlaşmalar imzalandı (Sağlık Turizmi, İnşaat Sektörü ve Tarım alanlarında)



5. Boğaziçi Zirvesi 10 – 11 ve 12 Aralık 2014 tarihlerinde Four Seasons Bosphorus’ta ‘’Yarının Değişen Senaryoları: Zorlukları Anlamak ve Diyaloglar Geliştirmek’’ ana temasıyla gerçekleştirilmiştir. 70 ülkeden 100’ü aşkın konuşmacı ve 1992 katılımcıyla başarılı bir şekilde sonuçlandırılan zirvede odak ülke olarak Kuveyt ele alınmış ve bu çerçevede düzenlenen Kuveyt Kültür Gecesi her iki ülke arasında karşılıklı yatırımlara olanak sunmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Fas’tan gelen iş temsilcileriyle Türk özel sektör mensupları arasında yapılan 3 günlük iş görüşmeleri sonucu 560 milyon dolarlık ön anlaşmalar zirvede imzalandı.



6.Boğaziçi Zirvesi “Yoksulluğu Yok Etmek , Refahı Taban Seviyesinde Büyütmek” Ana Teması ile 9-10-11 Aralık 2015 tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 86 ülkeden 150’ye yakın konuşmacı ve 2000’e yakın katılımcı 6. Boğaziçi Zirvesi’ni onurlandırmıştır.

Odak ülke olarak ‘Katar’ ele alınmış ve Katar Kültür Gecesi düzenlenmiştir. Zirve’de Uluslararası Enerji Ajansı, World Bank, UNDP, Oxford Üniversitesi gibi prestijli kurumlarla ortaklaşa gerçekleştirilen paneller büyük ilgi görmüş, Spor Ekonomisi ve Sporla büyüyen gençlik ve Sanatın Ekonomik Etkileri Panellerine ilk defa yer verilmiştir.

7. Boğaziçi Zirvesi 29 Kasım-1 Aralık 2016’da 70 ülkeden gelen; aralarında devlet adamları, siyasi liderler, üst düzey bürokratlar, iş dünyasının temsilcileri, akademisyenler ve basın mensuplarının yer aldığı ve üç gün içinde 2000’e yakın katılımcının iştirakiyle toplanmıştır. 7. Boğaziçi Zirvesi’nin ana teması olarak “Küresel Gelecek, Küresel Hedefler” seçilmişti. Üç gün süren toplantıda yapılan konuşmalar ve panellerde, 21. Yüzyılda insanlığın barış, istikrar, güvenlik, refah ve özgürlüğe duyduğu ihtiyacın azalmadığı, gelecekte bu değerlerin gerçekleştirilmesinin ise ancak içinde tüm dünya ülkelerinin yer aldığı insan odaklı sürdürülebilir bir kalkınma çerçevesinde mümkün olabileceği düşüncesi etrafında mutabakat oluşmuş; kalkınma sürecinin siyaset ve ekonomiden başlayarak çevre, iklim, sağlık, spor ve sanata kadar uzanan çok sayıda alanı kapsaması gerektiği benimsenmiştir.

İnsan odaklı küresel sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için, öncelikle bu amacın tüm ülkeler tarafından güçlü bir biçimde benimsenmesinin; her ülkenin kamu kurumlarının, özel sektörünün, sivil toplumunun ve üniversitelerinin amaca ortak edilmesinin zorunlu olduğu düşünülmektedir. Başta ülkeler olmak üzere tüm aktörler birbiriyle kapsayıcı işbirliklerine açık olması; işbirliklerinde başarı sağlanması için de tarafların diyalog, uzlaşma ve karşılıklı özveriyi benimsemelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak bu yoldan karşılıklı güven tesis edilebilir, işbirlikleri imkan dahiline girebilir ve özlenen değerlere ulaşılabilir.

Toplantılarda, küresel işbirliği üzerine bina edilecek bir dünya düzeni için, bölgesel işbirliklerinin sağlam bir temel oluşturacağı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede kendi bölgesinde çeşitli alanlarda ve konularda gerçekleştirilecek işbirliği girişimlerinde Türkiye’nin hayati bir role sahip olduğu mükerreren ifade edilmiştir.