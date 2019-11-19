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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.11.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Uluslararası demir yolu sektörü Eskişehir'de buluşacak

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Uluslararası demir yolu sektörü Eskişehir'de buluşacak

"Rail Industry Show-Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı", 14-16 Nisan 2020'de Eskişehir'de düzenlenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Modern Fuarcılık tarafından 14-16 Nisan 2020'de Eskişehir'de düzenlenecek "Rail Industry Show-Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı", uluslararası demir yolu sektörünün temsilcilerini bir araya getirecek.

ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuara 100 yerli ve yabancı firma katılacak. TCDD Taşımacılık AŞ, Ankara Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, DTD Demir Yolu Taşımacılığı Derneği, Raylı Sistemler Derneği ve Eskişehir Sanayi Odasının da desteklediği fuarın, aynı zamanda yeni iş bağlantılarının kurulması, mevcut iş ilişkilerinin geliştirilmesi ve yeni anlaşmaların yapılması için de zemin oluşturması planlanıyor.

Türkiye'den ve 15 ülkeden demir yolu taşımacılığında faaliyet gösteren altyapı, üstyapı, teknoloji, güvenlik, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve IT firmalarının yanı sıra hafif raylı sistem üreticilerini bir araya getirecek "Rail Industry Show-Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı", kaliteli üretim yapan KOBİ'lere de kendilerini tanıtma ve dünyaya açılma imkanı sunacak.

Fuardan bir gün önce ise demir yolu altyapı ve üstyapı projeleri, finansman modelleri, finans kaynakları, proje finansman modellerinin tartışılacağı bir konferans gerçekleştirilecek.

"DEMİR YOLLARININ TEK KESİŞİM NOKTASI: ESKİŞEHİR"

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, yaptığı açıklamada, demir yolu sektörüne özel bir fuar düzenlenmesi için titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, fuar organizasyonu için Modern Fuarcılık AŞ'nin seçildiğini kaydetti. Kentin, demir yollarının tek kesişim noktası olduğunu anımsatan Güler, "TÜLOMSAŞ gibi ülkemizin modern sanayisine öncülük etmiş bir fabrika ve yan sanayileri, ülkemizdeki demir yollarının tek kesişim noktası Eskişehir'deyken, demir yolu fuarının Eskişehir'de düzenlenmesi doğal bir sonuçtur. Bu anlamda odamız da bu stratejik alanı desteklemeye, kentimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak demir yolu endüstrisinin gelişimine yatırım yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı. 

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