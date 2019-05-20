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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
20.05.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Uludağ'a rekor ziyaretçi sayısı

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Uludağ'a rekor ziyaretçi sayısı

Tarım ve Orman Bakanlığının koruması altındaki milli parklar ile tabiat parkları, geçen yıl ziyaretçi rekoru kırdı. Tercihini doğadan yana kullanan 35 milyondan fazla kişi yıl boyunca buralara akın ederken, Uludağ Milli Parkı'nı ise yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) verilerine göre, Türkiye'de 43 milli park ve 229 tabiat parkı, 30 tabiatı koruma alanı ve 111 tabiat anıtı bulunuyor. Kurum koruması altındaki alanlara yapılan yatırımlar, buraların sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Yılın her mevsiminde doğaseverlere pek çok güzelliği bir arada sunan koruma alanları kimi zaman insanları yeşile davet ediyor, kimi zaman yaban hayvanlarını gözleme imkanı sunuyor, kimi zamansa bembeyaz kar örtüsüyle el değmemiş doğayı keşfetme fırsatı veriyor.

Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2018 yılında en çok ziyaret edilen ilk 5 korunan alan arasında yer alan Uludağ Milli Parkı üçüncü sırada yer aldı. Sıralamada Gaziantep’te bulunan Burç Tabiat Parkı 3 milyon 629 bin 325 ziyaretçisiyle birinci sırada yer alırken, ikinci 2 milyon 125 bin 552 kişi ile Ankara Soğuksu Milli Parkı oldu. Uludağ Milli Parkı 1 milyon 949 bin 845 kişi ziyaretçi sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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