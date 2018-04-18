Ülker'in borç yapılandırma koşulları belli oldu
Yıldız Holding'in borç yapılandırması süreci konusunda Reuters'a bilgi veren iki kaynak aşağıdaki açıklamaları yaptı:
*Yıldız Holding kredisinde vade 4+4 yıl şeklinde olacak; 4 yılın sonunda finansal test yapılacak
*Toplam 8.5 milyar dolar borç var ama bunun 6.5 milyar dolarlık kısmı yapılandırılıyor
*İçeride şirkete ait hemen hemen tüm gayrimenkuller teminat olarak alınıyor, yurtdışındaki şirketlerden de ciddi teminatlar alınıyor
*Büyük ihtimalle bir-iki hafta içinde işlem sonuçlanır.
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