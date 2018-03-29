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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.03.2018 - 13:49, Son Güncelleme:

Ülker'den çiftçisine teşekkür kampanyası

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Ülker'den çiftçisine teşekkür kampanyası

Yıldız Holding’in mahsul alımında önemli bir paya sahip olan markası Ülker, "Yurdumun Ülker Çiftçisiyle Büyür Ülker" sloganıyla hayata geçirdiği yeni kampanyasıyla çiftçisiyle nesillerdir devam eden iş birliğine dikkati çekiyor.

Ülker'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Bisküvi ve Çikolata Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, 2017 yılında 1 milyar TL değerinde, yaklaşık 1,5 milyon tonluk mahsul alımı yapıldığını bildirdi. Tütüncü, satış noktalarında başlatılan "Yurdum Ülker Çiftçisiyle Büyür Ülker" kampanyasıyla çiftçilerin Ülker’in başarısındaki katkısına dikkat çekmek istediklerini kaydetti.

Ürünlerin lezzetinin Karadeniz’in fındığı, İç Anadolu’nun buğdayı gibi çeşitli coğrafyalarda yetişen en kaliteli malzemelerden geldiğini belirten Tütüncü, çiftçilerin kendileri için önemli iş ortağı ve üretimlerinin tam kalbinde yer aldığını vurguladı.

Tütüncü, "Onlarla iş birliğimiz kurulduğumuz ilk günden bu yana devam ediyor. Tüketicilerimizin sevdiği ürünlerimizde çiftçilerimizin özenle ürettikleri mahsullerin katkısı büyük. Bu değerin her zaman farkında olarak çiftçilerle yaptığımız iş birliklerine önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçilere tohum desteği, eğitim ve bilgilendirmeler, ürettikleri ürünü tarladan teslim alma, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen lisanslı depoculuk faaliyetleri arasında yer alan hububat depolama alanlarının artırılması gibi çeşitli çalışmalarla destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Tütüncü, buğday, fındık ve şeker pancarının ürünlerinde kullandıkları önemli ham maddeler arasında yer aldığını bildirdi.

Tütüncü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı tarım araştırma enstitüleri ile buğday ve yulaf özelinde çalışmalar yaptıklarını aktardı.
Ürünlerinde buğday ve buğdaydan elde edilen unlu mamullerden faydalandıklarını belirten Tütüncü, şunları kaydetti:
Ülkerden çiftçisine teşekkür kampanyası

"10 yıldır Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile bisküvi için ideal buğday üretmek üzere ıslah çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaların sonunda 'Ali Ağa' adını verdiğimiz yüksek verimli, hastalıklara ve kuraklığa dayanıklı bir buğday türü geliştirdik. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından tescillendi. 'Ali Ağa' buğdayının yaygınlaşması için çalışıyoruz. Buğday alımımızla, çiftçiler, nakliye, tahmil tahliye ve depolama işçileri, kooperatif ve dernekler olmak üzere 500 binden fazla aileye katkı sağlıyoruz. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün 'Kahraman' isimli yulaf çeşidinin geliştirme projelerine destek oluyoruz. Yıllık 4 bin ton yulaf ihtiyacımızın tamamını çiftçilerle gerçekleştirdiğimiz sözleşmeli ekimle karşılıyoruz.

Fındık, hem bizim hem de ülkemiz için kıymetli bir mahsul. 2015 yılında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu iş birliği ile başlattığımız
Giresun kalite tombul fındığının bitki, hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğine etkilerini araştırdığımız projede önemli bulgular elde ettik. Sürdürülebilir fındık hasadında ailelerin sosyal ve ekonomik düzeylerinin geliştirilmesini ön plana taşıdık. Sürdürülebilir Fındık Tarımı projesinde hedefimiz, kalitesi ile dünyada eşsiz bir ürün olan Giresun fındığının üretiminin doğayla uyum içinde sürdürülmesi için gerekli çözüm önerilerini ortaya koymak. Giresun’da seçilen pilot bahçelerde iyi tarım uygulaması ve kapasite geliştirme çalışmalarına bu süre içerisinde ağırlık verdik."

"ÇİFTÇİMİZLE BİRLİKTE KAZANIYORUZ"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker de Yıldız Holding’in Ülker ile beraber bünyesinde bulunan tüm gıda şirketleriyle tarımı desteklediğini vurgulayarak, aldıkları toplam 3 milyon ton mahsule ödenen rakamın geçen yıl 2,5 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi.

Yıldız Holding olarak çiftçisiyle büyüyen bir gıda şirketi olduklarını belirten Ülker, "Tarıma, çiftçiye dokunan birçok markamız var. Türkiye’nin Ülker’den sonra halka açık en büyük ikinci gıda şirketi Kerevitaş’a bağlı SuperFresh, dondurulmuş gıda pazarında lider marka. Tüketicilerimize sunduğumuz bezelye, fasulye, mısır, ıspanak ve ürettiğimiz her şey çiftçimizden taze olarak bize geliyor. Şu anda sözleşmeli 600 çiftçimiz var. Yılda 2 kez birlikte çalıştığımız tüm çiftçilerimize toplu ekim, besleme, sulama, ilaçlama eğitimi veriyoruz. Ayrıca, tarlaların başında ve çiftçilerin yanında olan ziraat mühendislerimiz de sürekli olarak birebir danışmanlık hizmeti veriyor. Bunun yanı sıra Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan Şok Marketler için bu ürünleri çiftçilerimizden alıyor ve yaklaşık 24 saat içerisinde tazeliğini kaybetmeden tüketicilerimizle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye için çalışıp ürettiklerini aktaran Ülker, şunları kaydetti:

"Çiftçimizle birlikte kazanıyoruz. Kazandığımızı ülkemize yatırıyoruz. Çiftçilerimizden gelen mahsulleri fabrikalarımızda hepimizin her gün market raflarında gördüğü ürünler haline getiriyoruz. 80 fabrikamızın 55’i Türkiye’de hizmet veriyor. Bu fabrikalarımızda bisküviden çikolataya, yağdan dondurulmuş gıdaya, kişisel bakıma kadar birçok farklı alanda üretim yapıyoruz. Türkiye’de 45 bin, yurt dışında 15 bin olmak üzere toplam 60 bin çalışanımızla büyük bir aileyiz. Sağladığımız bu istihdam, üretim ve ihracatımızla ekonomiye olan katkımız başarıyı da beraberinde getiriyor."

Satın alınan McVitie’s ve Godiva gibi birçok markanın piyasada satıldığını, üretimlerinin Türkiye’de yapıldığını ve dünyanın birçok noktasına ihraç edildiğini hatırlatan Ülker, "Made in Turkey ürünlerimizle ülkemizin ve Türk sanayicisinin neler yapabileceğini dünyanın dört bir yanında gösteriyor, bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz." ifadesini kullandı.

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