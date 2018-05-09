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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
09.05.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Ülker Bisküvi'nin ilk çeyrek cirosu 1.4 milyar lira

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Ülker Bisküvi'nin ilk çeyrek cirosu 1.4 milyar lira

Ülker Bisküvi 2018’in ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Yüzde 15.2 FAVÖK oranı ile kendi rekorunu kırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre atıştırmalık cirosu yüzde 14’ün üzerinde büyüdü.

Geçen yılı ciro ve kârlılıkta tarihi rekor ile bitiren Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, 2018 yılı ilk çeyrek atıştırmalık faaliyetleri ile ilgili cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.1 artışla 1.4 milyar TL’ye yükselttiğini duyurdu.

Türkiye’nin en büyük halka açık gıda şirketi Ülker Bisküvi’nin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2018 yılı ilk çeyreğinde 213 milyon TL olarak gerçekleşerek 2017’nin aynı dönemine göre artışını sürdürdü. Şirketin ana ortaklığa ait net dönem kârı 2018 yılı ilk çeyreğinde 122 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ülker hedeflediği operasyonel kârlılık seviyesini aştı

 Ülker Bisküvi’nin ilk çeyrekte hedeflediği FAVÖK oranının üzerine çıktığına dikkat çeken Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, şirketin performansıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

*Yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğumuz yatırımlarda oluşturduğumuz maliyet ve ürün sinerjileri, faaliyetlerimizdeki güçlü performans ve yıllardır sürdüğümüz etkin maliyet kontrolü konusundaki hassasiyetlerimiz şirketimizin FAVÖK oranının ilk defa hedeflediğimiz yüzde 15 seviyesinin de üzerine çıkarak yüzde 15,2 olarak gerçekleşmesini sağladı.

* “Ülker Bisküvi, operasyonel ve finansal olarak 2018 yılı ilk çeyreğinde büyümesini devam ettirdi. Makul fiyat hedefine, inovasyona ve sürdürülebilir marka yatırımıyla rekabet üstünlüğü sağlayacak alanları önceliklendirmenin iyi sonuçlarını almaya devam ediyoruz.

*Bu durum bizim faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerdeki operasyonel gücümüzün, yetkinliğimizin ve uyguladığımız etkin stratejilerin en büyük göstergesidir.

*Türkiye ve yurtdışındaki yatırımlar, sinerji yaratarak, verimliliğini artırarak, pazar ve marka gücü ile kârlılığımızı geliştirme potansiyelimiz sürüyor.

*Ülker Bisküvi’nin var olan mali sonuçları daha da iyileştirecek, potansiyelini sonuçlara yansıtma başarısını gösterecek insan kaynağı kalitesi ve etkin liderliğe sahip olması da rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.

 

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