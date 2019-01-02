Ülkemizin ekonomik gücünün farkındayız
ABD’nin etkili ekonomi gazetelerinden New York Times’a konuşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye’nin, yakın tarihe kadar, finansal ve politik kargaşanın can sıkıcı olaylarına rağmen, ekonomik bir başarı öyküsü olarak görüldüğünü dile getirerek “Bu yüzyılın başından beri yoksulluk yarı yarıya düştü. Ekonomi, 2008 mali krizinden bu yana üçte bir oranında büyüdü” dedi.
NEW York Times, Fuat Tosyalı’nın, enflasyon verilerine, kurdaki oynaklığa ve Trump yönetimi tarafından uygulanan ithalat tarifelerine rağmen üretim artırışı planladığını yazarken Fuat Tosyalı, yaşanan krizine rağmen iyimser, “Ekonomik türbülans geçicidir” diye konuştu.
Fuat Tosyalı’nın ofisinde yer alan ve babası Şerif Tosyalı’nın 9 metrekarelik küçük soba borusu dükkanının bir fotoğrafına da gönderme yapılan söyleşide, “Tosyalı’nın ofisinde belirgin bir yer kaplayan fotoğraf, ailesinin yoksulluktan zenginliğe olan yolculuğunu hatırlatıyor” ifadelerine yer verildi. Söyleşi şöyle devam etti: “Fuat Tosyalı, ‘Bir şirket olarak gücümüzün farkındayız. Ülkemizin ekonomik gücünü de biliyoruz.” Tosyalı ayrıca, yurtdışına sermaye çıkışı dedikodularıyla ilgili olarak ise Türkiye’de elde ettiğiniz parayı yurtdışına alarak gizlemek affedilmez” diye konuştu.
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