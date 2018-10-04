Ulaştırmada ihracat atağı… Hedef Afrika pazarı
BÜYÜK İstanbul Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi mega projelerin görücüye çıktığı 3. Uluslararası Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı, İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Yollar Federasyonu (IRF) teknik desteğiyle düzenlenen fuarın açılışına Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu da katıldı.
PROJELERİ ANLATTI
Açılışta konuşan Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, tamamlanan ve devam eden tüm mega projelerin, kara yolu ulaşım sektörünün geldiği noktayı göstermesi bakımından son derece önemli olduğunu vurguladı. Bu etkinliklerin; şantiyelerde ortaya konan emeğin, kazanılan başarının birer fotoğrafı ve tanığı niteliğinde olduğunu belirten Uraloğlu, 3. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nın, bu anlamda bu misyonu yüklenerek ve yükselterek devam ettireceğine inancının tam olduğunu söyledi.
BİLGİ BİRİKİMİMİZİ İHRAÇ EDEBİLİRİZ
ABD’nin yanı sıra Hindistan, Sudan, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Gine ve Nijerya’dan resmi heyetlerin katıldığı fuarla ilgili bilgi veren MCI Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Yavuz Tümer de, hedeflerinin Türkiye’de oluşan bilgi birikimini yurt dışına ihraç etmek olduğunu söyledi. Son yıllarda Türkiye’de mega projelerin yapıldığına dikkat çeken Tümer, “Yurt içinde ürettiğimiz mühendislik hizmetini, bilgi birikimini diğer ülkelere ihraç etmek istiyoruz. Bir yandan da Türkiye’nin toprak şartları ile zemin yapısı çok çeşitli ve dünyanın bir küçük modeli gibi. Bu zemin şartları da projelerle birlikte Türkiye’ye çok önemli yetenekler kazandırıyor. Hizmet anlamında şu anda Türk müteahhitleri Çin’den sonra dünyada ikinci sırada geliyor. Bunu değerlendirmek ve Afrika pazarına açılmak istiyoruz” dedi.
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