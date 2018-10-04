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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ / İSTANBUL
04.10.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Ulaştırmada ihracat atağı… Hedef Afrika pazarı

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Ulaştırmada ihracat atağı… Hedef Afrika pazarı

BÜYÜK İstanbul Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi mega projelerin görücüye çıktığı 3. Uluslararası Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı, İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Yollar Federasyonu (IRF) teknik desteğiyle düzenlenen fuarın açılışına Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu da katıldı.

PROJELERİ ANLATTI

Açılışta konuşan Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, tamamlanan ve devam eden tüm mega projelerin, kara yolu ulaşım sektörünün geldiği noktayı göstermesi bakımından son derece önemli olduğunu vurguladı. Bu etkinliklerin; şantiyelerde ortaya konan emeğin, kazanılan başarının birer fotoğrafı ve tanığı niteliğinde olduğunu belirten Uraloğlu, 3. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nın, bu anlamda bu misyonu yüklenerek ve yükselterek devam ettireceğine inancının tam olduğunu söyledi.

BİLGİ BİRİKİMİMİZİ İHRAÇ EDEBİLİRİZ

ABD’nin yanı sıra Hindistan, Sudan, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Gine ve Nijerya’dan resmi heyetlerin katıldığı fuarla ilgili bilgi veren MCI Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Yavuz Tümer de, hedeflerinin Türkiye’de oluşan bilgi birikimini yurt dışına ihraç etmek olduğunu söyledi. Son yıllarda Türkiye’de mega projelerin yapıldığına dikkat çeken Tümer, “Yurt içinde ürettiğimiz mühendislik hizmetini, bilgi birikimini diğer ülkelere ihraç etmek istiyoruz. Bir yandan da Türkiye’nin toprak şartları ile zemin yapısı çok çeşitli ve dünyanın bir küçük modeli gibi. Bu zemin şartları da projelerle birlikte Türkiye’ye çok önemli yetenekler kazandırıyor. Hizmet anlamında şu anda Türk müteahhitleri Çin’den sonra dünyada ikinci sırada geliyor. Bunu değerlendirmek ve Afrika pazarına açılmak istiyoruz” dedi.

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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