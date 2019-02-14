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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
14.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Ulaştırma’da 4 genel müdür görevden alındı

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
‘Ulaştırma’da 4 genel müdür görevden alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda, 4 genel müdür görevden alındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak’ın dün emekliliğini duyurmasıyla başlayan değişim, Altyapı ve Yatırımlar Genel Müdürü Erol Çıtak’la devam etti. Aynı saatlerde TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt ile TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ın da istifaları istendi.

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen cuma günü Sivas mitinginde halka seslenirken, “Hattın yapımı devam ediyor. Bu hatla Ankara-Sivas yolculuğu 2 saate düşüyor. Ulaştırma Bakanı da burada. İşi takip etmez, bitirmezse eyvallah, güle güle” ifadesini kullandı.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, mitingin ardından hızlı tren projesinin yanı sıra yıl başında bitirilmesi hedeflenen ancak mart ayına sarkan İstanbul Havalimanı’nın taşınmasına ilişkin de şikayetlerini dile getirdi. Erdoğan’a bilgi veren Turhan da, bazı bürokratlarla uyum sorunu yaşadığını söyledikten sonra ilgili genel müdürlerin başka birimlerde görevlendirilmesini ya da emekli edilmesini istedi.

Bakanlıkta başka bir görev teklif edilen ancak kabul etmeyen Ocak, dün Twitter’dan emekliye ayrıldığını duyurdu. Aynı şekilde görevden ayrılmaları istenen Kurt’un emekliliğini isteyeceği, Apaydın’ın da Umre’ye gittiği ve Türkiye’ye döndükten sonra emekliliğini isteyeceği öğrenildi. Her iki genel müdürün görevden alınmasında Sivas hızlı tren projesinin 2020’ye kalmasının yanında Tekirdağ Çorlu ve Ankara’daki tren kazalarında ortaya çıkan ihmallerin etkili olduğu öne sürüldü. Bakanlıkta görevden alınan dördüncü bürokrat ise Çıtak oldu. Çıtak, emeklilik teklifini kabul etmeyince görevinden alınarak, Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde görevlendirildi.

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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