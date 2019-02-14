‘Ulaştırma’da 4 genel müdür görevden alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda, 4 genel müdür görevden alındı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak’ın dün emekliliğini duyurmasıyla başlayan değişim, Altyapı ve Yatırımlar Genel Müdürü Erol Çıtak’la devam etti. Aynı saatlerde TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt ile TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ın da istifaları istendi.
ERDOĞAN UYARMIŞTI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen cuma günü Sivas mitinginde halka seslenirken, “Hattın yapımı devam ediyor. Bu hatla Ankara-Sivas yolculuğu 2 saate düşüyor. Ulaştırma Bakanı da burada. İşi takip etmez, bitirmezse eyvallah, güle güle” ifadesini kullandı.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, mitingin ardından hızlı tren projesinin yanı sıra yıl başında bitirilmesi hedeflenen ancak mart ayına sarkan İstanbul Havalimanı’nın taşınmasına ilişkin de şikayetlerini dile getirdi. Erdoğan’a bilgi veren Turhan da, bazı bürokratlarla uyum sorunu yaşadığını söyledikten sonra ilgili genel müdürlerin başka birimlerde görevlendirilmesini ya da emekli edilmesini istedi.
Bakanlıkta başka bir görev teklif edilen ancak kabul etmeyen Ocak, dün Twitter’dan emekliye ayrıldığını duyurdu. Aynı şekilde görevden ayrılmaları istenen Kurt’un emekliliğini isteyeceği, Apaydın’ın da Umre’ye gittiği ve Türkiye’ye döndükten sonra emekliliğini isteyeceği öğrenildi. Her iki genel müdürün görevden alınmasında Sivas hızlı tren projesinin 2020’ye kalmasının yanında Tekirdağ Çorlu ve Ankara’daki tren kazalarında ortaya çıkan ihmallerin etkili olduğu öne sürüldü. Bakanlıkta görevden alınan dördüncü bürokrat ise Çıtak oldu. Çıtak, emeklilik teklifini kabul etmeyince görevinden alınarak, Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde görevlendirildi.
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