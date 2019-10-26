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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
26.10.2019 - 08:53, Son Güncelleme:

Ulaştırma Bakanlığı açıkladı! Otoyol kullanıma açılıyor

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Ulaştırma Bakanlığı açıkladı! Otoyol kullanıma açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 30 Ekim 2019 tarihi itibariyle trafiğe açılacağını duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı'nın Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırdığı Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun trafiğe açılmasına karar verildi. Otoyollarda uygulanan yasakları sıralayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü maksimum hız limitinin 120 kilometre olduğunu belirtti.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşinde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve Bağlantı Yolları (Km:15+366- 65+700) arası kesiminin, 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. Maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

1. Otoyolun bu kesimi 30.10.2019 tarihinde saat: 00:01’den itibaren trafiğe açılacaktır.

2. Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları vb.) ve şartlar dışında Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır.

3. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasaktır.

4. Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azamı hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerdir. (Max. hız 120 km./saat)

5. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde (bankette) durulabilir.

6. Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ve Görevli Şirketten izin almaları gerekmektedir.

7. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşinde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve Bağlantı Yolları (Km:15+366- 65+700) arası kesiminin yapımı, bakımı ve işletilmesi sözleşmesi gereği üstlenici Görevli Şirket tarafından yürütülecektir.
8. 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. maddesi gereğince ilan olunur.

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