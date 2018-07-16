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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
16.07.2018 - 21:00, Son Güncelleme:

Ulaştırma Bakanı Turhan açıkladı: Halkalı-Kapıkule arasına hızlı hat

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Ulaştırma Bakanı Turhan açıkladı: Halkalı-Kapıkule arasına hızlı hat

24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası ile ilgili soruşturma süreci devam ederken, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Halkalı-Kapıkule arasında yeni bir demiryolu hattı inşa edeceklerini açıkladı. Eski hattın yük taşımacılığında kullanılacağını yeni hattın inşaasının AB fonlarıyla karşılanacağını belirten Turhan, yeni hatta trenlerin 200 kilometre hıza ulaşabileceğini anlattı.

TEKİRDAĞ’da 24 kişinin yaşamını yitirdiği 124 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili soruşturma süreci devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Halkalı-Kapıkule arasında yeni bir demiryolu hattı inşa edeceklerini söyledi. Yeni hatta trenlerin 200 kilometre hıza çıkabileceğini beliten Turhan, “Yapım ihalesi ilan aşamasında, eylül ayında teklifler toplanacak. Eski hat, yük taşımacılığında kullanılacak” dedi. Hürriyet’e konuşan Bakan Turhan, Halkalı-Kapıkule arasında devam eden tren hattı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

ARASI AB FONUYLA
Yeni hattın inşasında Avrupa Birliği (AB) fonlarının da kullanılacağını belirten Turhan, şunları söyledi: “Avrupa Birliği yardımları 2014’ten sonra yeni bir paketle devam ediyor. 2014-2020 dönemi içinde bakanlığımıza 372 milyon Euro tahsis edildi. Bu dönemde bu paranın kullanılacağı ilk proje olarak yeniden Halkalı-Kapıkule hattı tercih edildi. Bu demiryolu hattının 200 kilometre hızlı bir demiryolu olarak yeniden inşası teklif edildi. Avrupa Birliği, bunun iki etapta yapılmasını Halkalı- Çerkezköy kesiminin TCDD tarafından, Çerkezköy-Kapıkule kesiminin ise AB fonlarıyla yapılmasını uygun buldu.”

ALTERNATİF PROJE
Avrupa Birliği hibelerinin Halkalı-Kapıkule demiryolu yapımında kullanılmadığı iddialarıyla ilgili de konuşan Turhan, AB’den ulaştırma ve altyapı projelerine yönelik 2007-2013 dönemi için 574.3 milyon Euro’luk fon tahsis edildiğini ve AB’ye öncelikle Halkalı-Kapıkule Demiryolu’nun yapımının önerildiğini söyledi. 2008’deki küresel krizin de etkisiyle AB ve Avrupa Yatırım Bankası’nın bu projeyi fizibilite açısından uygun bulmadığını kaydeden Turhan, alternatif projeler istendiğini belirtti.

AB’nin talebi doğrultusunda söz konusu fonun hızlı tren de dahil olmak üzere farklı demiryolu hattı projelerinde kullanılmasının kararlaştırıldığını ifade eden Turhan, şunları söyledi: “AB mali yardımlarını en efektif kullanan bakanlık olarak 574.3 milyon Euro’luk fonun 500 milyon Euro’su harcandı ve herhangi bir fon kaybı veya yanma söz konusu olmadı. Sadece Samsun-Kalın projesinin aralık ayında bitmemesi nedeniyle bundan sonraki maliyetin TCDD tarafından karşılanması AB mali yardımları kuralları nedeniyle zorunlu hale geldi.”

2019’DA İNŞAAT BAŞLAYACAK
ÇERKEZKÖY-Kapıkule arasında ihale süreçlerinin başlatıldığını ve müşavirlik tekliflerinin alındığını belirten Turhan, yapım ihalesinin ilan aşamasında olduğunu, eylül ayında tekliflerin toplanacağını söyledi. Turhan, “Yıl sonuna kadar işin sözleşmeye bağlanması ve 2019 yılı başında da inşaatın başlaması hedefleniyor” dedi.

 

 

 

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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