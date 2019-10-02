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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.10.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Ulaştırma altyapısının güçlenmesiyle turizm uçuşa geçecek

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Ulaştırma altyapısının güçlenmesiyle turizm uçuşa geçecek

Türkiye turizminde erişilebilirliği artırmak amacıyla ulaşım altyapısı geliştirilecek, bu kapsamda Gazipaşa Alanya ve Antalya havalimanlarının kapasitesi yükseltilerek, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ek pist hizmete sunulacak.

2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel gösterge hedefleriyle uyumlu eylem ve projeler belirlendi.

Turizm alanında Kültür ve Turizm ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının sorumluluğunda, ekonomik dengelenme, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyle nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek projelere de YEP'te yer verildi.

Bu kapsamda, turizme erişilebilirliği artırmak amacıyla ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Kültür ve Turizm ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bu amaçla bir protokol imzalaması bekleniyor. Gazipaşa Alanya ve Antalya havalimanlarının kapasitesinin artırılması, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ek pistin hizmete girmesi hedefler arasında bulunuyor.

Antalya'daki havalimanları bu yıl ağustos sonu itibarıyla toplam 25,3 milyon yolcuya hizmet verdi. Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok hava yolu yolcusunu ağırlayan "turizmin başkenti" Antalya'da havalimanı kapasitelerinin artırılmasıyla şehrin turist çekme potansiyeli daha güçlenecek.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA İKİNCİ PİST

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda mevcut piste paralel inşa edilen 3 bin 500 metrelik ikinci pistin yapımı devam ediyor.

Yıl sonunda yapımı tamamlanması beklenen bu pistin hizmete alınmasıyla, mevcut pist bakıma girecek. Buradaki bakımın tamamlanmasının ardından iki pist aynı anda hizmet vermeye başlayacak. Böylelikle bu yıl ağustos sonu itibarıyla 23,5 milyon yolcu tarafından kullanılan havalimanındaki kapasitenin yıllık 65 milyona çıkması hedefleniyor.

YENİKAPI KRUVAZİYER LİMANI

Ayrıca, YEP kapsamında, İstanbul Yenikapı Kruvaziyer Limanı etüt projesinin de yapılarak yap-işlet-devret (YİD) modeliyle 2022'ye kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yıllık cirosu 35 milyar doları bulan, 28 milyon yolcunun seyahat ettiği dünya kruvaziyer turizminden alınan payın artırılmasında, altyapı çalışmaları ve yeni limanların yapılması kritik önem taşıyor.

Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi'nin gerçekleştirilmesiyle Türkiye'de kruvaziyer sektörünün gelişmesi ve turizm gelirlerinin artırılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

UZAK DOĞU İÇİN EK PLAN

Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarıyla ilgili ek turizm planları oluşturulması da YEP çerçevesinde gerçekleştirilecek eylemler arasında bulunuyor.

Pazar ve turizm çeşitliliğini artırma çalışmaları kapsamında bu ülkeleri hedefleyen Türkiye, 2018'i Çin'de Türk Kültür Yılı, 2019'u ise Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan etmişti. Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, 2020'nin de Türkiye-Kore Turizm Yılı olması çağrısında bulunmuştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen hafta "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"nin açıklandığı tanıtım toplantısında, ülkenin tanıtımında Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi yükselen pazara odaklanılacağını vurgulamıştı.

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