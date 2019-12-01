Ulaşımda "engeller" Turuncu Masa ile kalkıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriUlaşımda "engeller" Turuncu Masa ile kalkıyor
GeriEkonomi Ulaşımda "engeller" Turuncu Masa ile kalkıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
01.12.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Ulaşımda "engeller" Turuncu Masa ile kalkıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ulaşımda "engeller" Turuncu Masa ile kalkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Bakanlığımızın himayelerinde yürütülen Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi uygulamaları, ulaşımın ve bilişimin her aşamasında devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi uygulamalarının ulaşımın her aşamasında devam ettiğini dile getirerek, "Proje kapsamında engellilerin, en temel haklarından ve ihtiyaçlarından olan ulaşımı, en rahat, en kolay şekilde karşılamaları ve toplumla daha fazla entegre olmaları amacıyla Turuncu Masa uygulamasını 2 Aralık'ta hizmete sunacağız." dedi.

Turhan, AA muhabirine, Bakanlığının, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Bakanlığının himayesinde yürütülen "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi" uygulamalarının tüm ulaşım modlarında devam ettiğini dile getiren Turhan, engelsiz ulaşım hizmetlerinin birer birer uygulamaya konulduğunu ifade etti.

Engellilerin, en temel haklarından ve ihtiyaçlarından ulaşımı, en rahat, en kolay şekilde karşılamaları ve toplumla daha fazla entegre olmaları amacıyla Turuncu Masa uygulamasının 2 Aralık'ta hizmete sunulacağını belirten Turhan, söz konusu uygulamayla engelli yolcular ile yardıma ihtiyacı olan diğer yolculara seyahat öncesi ve sonrasında yardım edilmesinin sistemli hale geleceğini söyledi.

"TURUNCU MASA 13 İSTASYONDA HAYATA GEÇİRİLİYOR"

Turhan, bu uygulamadan yararlanmak isteyen yolcuların bilet satış ekranından biletlerini aldıkları sayfada bulunan linki tıklayacaklarını ve "Yardım Talep Formu"nu doldurarak yardım taleplerini ileteceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yardım talebini internet adresi üzerinden ileten yolculara, Turuncu Masa hizmet noktasındaki görevliler tarafından seyahatlerinde yardımcı olunacak. Bu süreçte ilgili yolcunun, görevli personel eşliğinde seyahat edeceği koltuğa kadar ve varış istasyonunda yine yardımcı personel eşliğinde gar çıkışına kadar ulaştırılması sağlanacak. Tren seyahatlerinizde yalnız değilsiniz 'Önce İnsan' misyonuyla TCDD ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüklerince hayata geçirilen Turuncu Masa uygulaması, ilk etapta yüksek hızlı trenlerin duruş yaptığı 13 gar/istasyonda toplam 53 personelle hayata geçiriliyor."

"BU YIL 1 MİLYON ENGELLİ YOLCUYA ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLANDI"

Ankara, Eryaman, Eskişehir, Konya, Pendik, Söğütlüçeşme, Halkalı, İzmit, Polatlı, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze istasyonlarında Turuncu Masa hizmetinin verileceğini bildiren Turhan, YHT'lerin de engelli yolcuların rahatı ve konforu için her türlü donanıma sahip bulunduğunu kaydetti.

YHT setlerinde engelli yolcular için özel yer ayrıldığını, engelliler için tuvaletler, trenlere iniş-biniş için engelli rampasının bulunduğunu dile getiren Turhan, "Mevcut araç filosunun ve yeni araçların engelli yolcuların erişimine uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. İşitme engelli yolcularla iletişim kurulabilmesi amacıyla 20 iş yerinde toplam 76 personele işaret dili eğitimi, halkla ilişkilerde ön planda görev alan çeşitli kademedeki 208 personele ise engelli yolcuyla iletişim konusunda eğitim verildi." diye konuştu.

Engelli yolcuların daha kolay bilet ve danışma hizmeti alabilmeleri için profesyonel gişeler oluşturulurken, ayrıca 444 82 33 numaralı Çağrı Merkezi’nde engelli asistanları istihdam edildiğinin altını çizen Turhan, ayrıca Çağrı Merkezi aracılığıyla görüntülü görüşme imkanı bulunduğunu bildirdi.
Engellilik oranı yüzde 40 olan yolcunun sadece kendisi, engellilik oranı yüzde 50 ve üzerinde olan ağır engelli yolcunun kendisi ve refakatçisiyle ücretsiz seyahat edebildiğini anımsatan Turhan, geçen yıl YHT, anahat ve bölgesel trenlerde 1 milyondan fazla engelli yolcunun ücretsiz ulaşımının sağlandığını belirtti.

"GÖRME ENGELLİLER POSTA ÜCRETİNDEN MUAF"

Turhan, Dünya Engelliler ve Dostları Gelişim Derneği Genel Merkezi ile bu yılın sonuna kadar geçerli APS Kurye, Posta Kargosu ve Kargo Taşıma Sözleşmesi bulunduğunu ifade etti.

Türkiye genelinden ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, akülü araç gönderildiğine işaret eden Turhan, 0-30 kilogram aralığındaki APS Kurye/Posta Kargosu için 16 lira tahsil edildiğini, 30 kilogram üzeri kargolarda ise yüzde 30 indirim uygulandığını anlattı.

PTT AŞ tarafından müşterilerin hizmetine sunulan bazı PTTMatiklerin klavyelerinde görme engellilerin kullanımına uygun tuş takımı bulunduğuna dikkati çeken Turhan, PTTMatiklerin bir kısmında para yatırma, para çekme ve makbuz alma üniteleri üzerinde görme engellilerin kullanımı için Braille alfabesiyle ünite adı yazıldığını kaydetti.

"KABLO HİZMETLERİNDE YÜZDE 25 İNDİRİM"

Türkiye'de bulunan yaklaşık 3 milyon işitme engellinin e-Devlet Kapısı hizmetlerinden daha etkin yararlanması amacıyla "e-Devlet’te Engel Yok" projesinin hayata geçirildiğini vurgulayan Turhan, 2015 yılında web üzerinden (www.turkiye.gov.tr), geçen yıl da mobil üzerinden (android, iOS) işitme engelli
vatandaşlara yönelik iletişim merkezi hizmetinin verilmeye başlandığını bildirdi.

Projeyle işitme engelli vatandaşların e-Devlet Kapısı ile ilgili istek, öneri ve şikayetlerini doğrudan vatandaş temsilcilerine ileterek iletişim kaynaklı yanlış anlaşılmaların ve zaman kaybının önlendiğini dile getiren Turhan, "Bu sayede işitme engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanıyor. Engelsiz İletişim Merkezimiz hafta sonu ve resmi tatiller hariç 08.00-18.00 saatlerinde hizmet veriyor. Çoğunlukla Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinde, şifre unutma, Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Borcu Sorgulama, Adalet Bakanlığı Adli Sicil Kaydı ve Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama hizmetlerine ilişkin çağrılar geliyor." ifadelerini kullandı.

Turhan, engelli müşterilere yönelik kablo hizmetlerinde tüm tarife ve kampanyalarda yüzde 25 indirim uygulandığını belirterek, "5126" engelsiz iletişim hattıyla müşteri taleplerinin SMS ile ücretsiz olarak alınıp, hizmet sunulduğunu sözlerine ekledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle