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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.07.2018 - 17:37, Son Güncelleme:

Ulaşım hatları konut tercihlerinde belirleyici kriter

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Ulaşım hatları konut tercihlerinde belirleyici kriter

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya: "Ulaşım projeleri, konut tercihlerinde her zaman belirleyici kriterlerden biri. Ulaşım hatlarıyla hatta yeni ulaşım hatlarının gündeme gelmesiyle birlikte, o bölgede konut projeleri de neredeyse eş zamanlı olarak geliştirilmeye başlanıyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, "Kent gelişimini ve yaşam standardını direkt etkilediği düşünüldüğünde ulaşım projeleri, konut tercihlerinde her zaman belirleyici kriterlerden biri." ifadelerini kullandı.

TSKB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Maya, yeni ulaşım hatlarının İstanbul'daki gayrimenkul bölgelerinin gelişimine etkisini değerlendirdi.
Maya, dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olan İstanbul'da her geçen gün artan nüfus ile birlikte trafik problemi de giderek büyüdüğünü, dolayısıyla zamanlarını ev-iş aksında geçirmek istemeyen kişiler için de ulaşım imkanlarının artırılması oldukça büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Kent gelişimini ve yaşam standardını direkt etkilediği düşünüldüğünde ulaşım projelerinin, konut tercihlerinde her zaman belirleyici kriterlerden biri olduğunu belirten Maya , "Oturum ya da yatırım amaçlı konut alımlarında, ulaşım bağlantıları ile şehir merkezine ve iş alanlarına ulaşmak ya da projelerle birlikte değer artışı yaşanmasını beklemek artan talebi de beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

"BAZI BÖLGELERDE, KONUT PROJELERİ ULAŞIM PROJELERİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR"

Maya, şunları kaydetti:
"Merkeze göre kısmen daha ulaşılabilir fiyatlara sahip olan kentin çeperleri olarak nitelendirilen bölgelerde, ulaşım projeleri ile birlikte yaşanan talep artışı ve buna bağlı olarak arz hareketliliği daha rahat görülüyor. Ulaşım hatlarıyla hatta yeni ulaşım hatlarının gündeme gelmesiyle birlikte, o bölgede konut projeleri de neredeyse eş zamanlı olarak geliştirilmeye başlanıyor.  Hatta bazı bölgelerde, konut projelerinin ulaşım projelerinin önüne geçtiği görülüyor. Anadolu yakasında Sancaktepe ve Pendik, Avrupa yakasında Kağıthane bölgeleri bu duruma verilebilecek örneklerden sadece birkaçı. Mevcut ulaşım ağına bakıldığında ise, yaşanan yoğun trafik probleminden dolayı metro hattının ağırlıklı olarak tercih edildiği görülüyor. Oturum ya da yatırım amaçlı konut tercihleri metro ağı çevresinde yoğunluk kazanıyor."

Maya, metro hattı projelerinin gündeme gelmesinden tamamlanmasına kadar olan süreçte gayrimenkul değerlerine olan etkileri çok rahat görüldüğünü, sadece yeni ulaşım hattı projesinin açıklanması bile bölge fiyatları üzerinde etkisini gösterdiğini,projenin tamamlanması ile birlikte fiyatlar tekrar artış trendine girebildiğini belirtti.

Başakşehir bölgesinin bu duruma örnek olabilecek yerlerden biri olduğunu belirten Maya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kirazlı-Başakşehir metro hattının gündeme gelmesiyle birlikte, bölgede hem konut geliştiricilerin etkisi hem de yatırım amaçlı alımların etkisi hızlı bir şekilde görülmeye başlandı. 2013 yılında metro hattının tamamlanıp faaliyete geçmesiyle de bölgede önemli bir nüfus artışı yaşandı. 2012 yılında yaklaşık 316 bin civarında olan nüfus 2017 yılında yaklaşık 396 bin seviyelerine kadar çıktı. Yeni açılan ve açılması planlanan metro hatlarında, bölge gelişimine bağlı olarak artan talep ve gayrimenkul değerlerindeki hareketlilik de daha rahat görülüyor. 2017 yıl sonunda tamamlanan Üsküdar-Çekmeköy metro hattının Yamanevler'e kadar olan bölümünde ve yıl içinde tamamlanması beklenen Çekmeköy'e kadar olan bölümünde talebin yanı sıra konut geliştiricilerinin de ilgisi artmış durumda."

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