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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Çağatay Gür - Abdullah Güçlü -İHA
21.01.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

'Ukrayna'dan canlı hayvan getireceğim' diye on binlerce dolar para topladı!

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Eskişehir’de Ferhat Aydemir isimli bir işadamı, uluslararası hayvan ticareti yapan şahıs ve şahıslar tarafından 24 bin dolar dolandırıldığını iddia etti. Ayrıca Aydemir, kuracağı iş için yaklaşık 1 milyon 500 bin lira yatırım yaptığını ve kendisi gibi 5 kişinin daha dolandırıldığını söyleyerek, dolandırıcının hayvan almak isteyenlerden toplamda 406 bin dolar topladığını iddia etti.

EDİNİLEN bilgilere göre Ferhat Aydemir, 2 yıl önce restoran işletmeciliğini işini bırakarak hayvancılık sektörüne girmeye karar verdi. Daha sonra Aydemir, internetten gördüğü bir reklam üzerine şirket yetkilileri ile küçükbaş hayvan satın almak için anlaştı ve 11 bin dolar banka üzerinden ödeme yaptı. Ödemenin ardından iddialara göre Aydemir’in ödeme yaptığı şirketi L.B. isimli şahıs devraldı. Bir süre sonra Ferhat Aydemir’in oğlu, L.B. isimli şahısla görüşmek için Ukrayna’ya gitti.

Ukraynadan canlı hayvan getireceğim diye on binlerce dolar para topladı
Burada Aydemir’in oğlu 300 Romanov cinsi gebe küçükbaş hayvan alımı için şahıslara 13 bin dolar daha ödeme yaptı. Ödemenin akabinde hayvanların gelmesini bekleyen Aydemir, Eskişehir’in Alpu ilçesinin civar köylerinde tesis hazırlıklarına başladı ve yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık bir yatırım yaptı. Umut içerisinde hayvanların gelmesini bekleyen işadamı yaklaşık 2 yıl boyunca L.B. isimli şahıs tarafından geçiştirildiğini belirtti.

Ferhat Aydemir, kendisi gibi mağdur olan 5 kişinin toplamda 406 bin dolar dolandırıldığı ve bazılarının suç duyurusunda bulunduklarını anlattı. İHA'ya açıklamalarda bulunan Aydemir, 2 senelik süre içerisinde maddi ve manevi olarak büyük zarar gördüğünü söyledi. Aydemir, "Restoran işiyle uğraşıyorduk, sonra Eskişehir bölgesinden bir yer aldık. Orada yatırım amaçlı olarak hayvan işine başlamak istedik.

Ukraynadan canlı hayvan getireceğim diye on binlerce dolar para topladı

Farklı bir dala atıldık. Biz buna 24 bin dolar para verdik ve 300 hayvan gebe olarak getirip bir ay sonra bize teslim edecekti. Ancak 2 seneye yakın oldu; halâ 'bugün getireceğim, yarın getireceğim' diyor. Ukrayna’ya gittim, oğlum gitti, ben gittim diyor. Kendisi 2 sefer çiftliğe geldi. Bir hafta, 10 gün sonra derken, 2 seneye yaklaştı. Altyapısı, 2 tarafın kiraları, yemler alınmış, bine yakın hayvanların yemleri alınmış. Bunların altyapısını hazırladıktan sonra 24 bin dolar, bize 1 trilyonu aştı, 1 buçuk trilyona yaklaştı. Bu kadar paramız gitti. Yalnız kendisine verilen rakam 24 bin dolar. İlk etapta 300 tane, ilk ayında 100 taneyi gönderecek, arkasından 300 taneyi tamamlayacaktı, ama gelmedi. Bugün gelecek, yarın gelecek zaman geçtikçe tabi bundan şikâyetleri duymaya başladık, dolandırıcı olduğunu öğrendik. Bu adamın dolandırıcı olduğunu sonradan fark ettik, ama adamın dili iyi bir dil yapıyor. Profesyonel bir dolandırıcı bu adam. 5 kişi daha var benle beraber. Bilmediklerimiz de var, kaç kişi olduğunu da bilmiyorum" dedi.

Ukraynadan canlı hayvan getireceğim diye on binlerce dolar para topladı

Son olarak yetkililere seslenen Aydemir şunları söyledi:
"Yalnız beni yaktı, başkasını yakmasın. Beni yaktı, beni sıfıra çıkardı bu adam. Yetkililerden şunun bir an evvel yakalanmasını, başkalarını dolandırmamasını ve bir de benim zararımın karşılanmasını istiyorum"  Diğer yandan, dolandırılmasına rağmen pes etmeyen Aydemir, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir tesis daha kuracağını belirtti.

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