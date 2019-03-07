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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.03.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Ukrayna'dan Bayraktar İHA açıklaması

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Ukrayna'dan Bayraktar İHA açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Modern insansız hava araçları Bayraktar TB2 artık Ukrayna'da. Bir sonraki adım ise Zaporojye şehrinde modern insansız hava aracı parçaları üretecek Ukrayna-Türkiye ortak işletmesi kurmak olacak" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) kompleksinin ülkesine teslim edildiğini bildirdi.

Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir süre önce satın alınan Bayraktar TB2 insansız hava aracının ülkesine getirilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye'de üretilen İHA'ların 12 saat gözlem yapabildiğine ve yüksek isabetli saldırı gerçekleştirebildiğine dikkati çeken Poroşenko, "Modern insansız hava araçları Bayraktar TB2 artık Ukrayna'da." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusunu modern silah ve teçhizat ile güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Poroşenko, silahlı İHA satın alımının Ukrayna ile NATO arasındaki ortaklık programının bir parçası olduğuna işaret etti.

Poroşenko, "Programın bir sonraki adımı ise Zaporojye şehrinde modern insansız hava aracı parçaları üretecek Ukrayna-Türkiye ortak işletmesi kurmak olacak." açıklamasında bulundu.

Dün Devlet Başkanı Poroşenko, Bayraktar İHA testinin yakında Ukrayna’da gerçekleştirileceğini açıklamıştı.  Ukrayna’nın, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 tipi İHA alımına yönelik yaptığı anlaşma gereği 6 adet İHA üretileceği ve araçların 1 yıl içinde
teslim edileceği bildirilmişti.

Araçlarla birlikte 3 adet yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarının da Ukrayna'nın kullanımına sunulacağı ifade edilmişti.

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Son 24 saatte ne oldu? (07.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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