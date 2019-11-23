Ukrayna’da organize işler... Türk iş insanı dolandırıldı
TÜRKİYE’nin yanı sıra Ukrayna’da da faaliyet yürüten iş insanı Cüneyt Zencirci, ilginç bir dolandırıcılık organizasyonunun kurbanı oldu.
Zencirci’nin Azeri asıllı çalışanı 91 bin doları ve bilgisayarını alarak sırra kadem bastı. Zencirci, şirket ait bilgisayarın geri getirilmesini isterken, bu kez 1 milyon dolar ödeme yapması istendi. Çeşitli ürünlerin ithalat ve ihracatını yapan iş insanı Cüneyt Zencirci birkaç yıl önce Ukrayna’da şirket kurmaya karar verdi. Bu ülkede şirket kurulumu için, Av. A. A. ile tanıştı vekâletname verdi. Avukat A., Zencirci’yi akrabası olarak tanıttığı Afhan İ. ile tanıştırdı. Zencirci, şirketini, Ukrayna’da oturma izni olan Afhan İ.’nin adına kaydetti. Şirket müdürü olarak görünen Afhan İ. aynı zamanda Zencirci’nin özel şoförü olarak da yanında çalışmaya başladı.
1 MİLYON DOLAR VER BİLGİSAYARI AL!
Dolandırıcılığa konu olay da geçen 19 Ocak günü yaşandı. Zencirci’nin sahibi olduğu otomobilin satışından gelen 91 bin doları alan Afhan İ.’ya bir daha ulaşılamadı. Zencirci, 91 bin doların yanı sıra araçta bulunan bilgisayar ve özel eşyalarının izini sürmeye başladı. İlk olarak Afhan İ.’yi tanıyan kişilere ulaşan Zencirci, sonuç alamadı. Bir süre sonra Zencirci’yi farklı kişiler aramaya başladı. Bu kişiler, İ.’nin elindeki bilgisayarın iadesi için 1 milyon dolar istedi. Gelen bu taleplere tepki gösteren Zencirci, Afhan İ. hakkında Ukrayna’da suç duyurusunda bulundu. Yapılan başvuru sonrası Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Afhan İ. hakkında yakalama kararı çıkardı. Zencirci, yaşadığı olayın benzerini başka Türkiye firmalarının da yaşadığını belirterek “Aralarında eski avukatım A. A.’nın da olduğu kişiler bir şebeke gibi çalışıyor. Kendilerine bağlı kişiler, şirketlere yerleştiriliyor. Daha sonra, dolandırıcılık planları hayata geçiriliyor” dedi. Zencirci, Avukat A.’nın kendisine tanıştırdığı Afhan A. ile yaşadığı sorun sonrası yeni bilgiler de edindiğini söyledi. Afhan A.’nın, kendi kurduğu şirketin yanı sıra Türkiye’den giden iş insanlarının kurduğu 6 firmaya daha müdür olarak yerleştirildiği bilgisini aldığını kaydetti.
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