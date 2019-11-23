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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
23.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ukrayna’da organize işler... Türk iş insanı dolandırıldı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Ukrayna’da organize işler... Türk iş insanı dolandırıldı

TÜRKİYE’nin yanı sıra Ukrayna’da da faaliyet yürüten iş insanı Cüneyt Zencirci, ilginç bir dolandırıcılık organizasyonunun kurbanı oldu.

Zencirci’nin Azeri asıllı çalışanı 91 bin doları ve bilgisayarını alarak sırra kadem bastı. Zencirci, şirket ait bilgisayarın geri getirilmesini isterken, bu kez 1 milyon dolar ödeme yapması istendi. Çeşitli ürünlerin ithalat ve ihracatını yapan iş insanı Cüneyt Zencirci birkaç yıl önce Ukrayna’da şirket kurmaya karar verdi. Bu ülkede şirket kurulumu için, Av. A. A. ile tanıştı vekâletname verdi. Avukat A., Zencirci’yi akrabası olarak tanıttığı Afhan İ. ile tanıştırdı. Zencirci, şirketini, Ukrayna’da oturma izni olan Afhan İ.’nin adına kaydetti. Şirket müdürü olarak görünen Afhan İ. aynı zamanda Zencirci’nin özel şoförü olarak da yanında çalışmaya başladı.

1 MİLYON DOLAR VER BİLGİSAYARI AL!

Dolandırıcılığa konu olay da geçen 19 Ocak günü yaşandı. Zencirci’nin sahibi olduğu otomobilin satışından gelen 91 bin doları alan Afhan İ.’ya bir daha ulaşılamadı. Zencirci, 91 bin doların yanı sıra araçta bulunan bilgisayar ve özel eşyalarının izini sürmeye başladı. İlk olarak Afhan İ.’yi tanıyan kişilere ulaşan Zencirci, sonuç alamadı. Bir süre sonra Zencirci’yi farklı kişiler aramaya başladı. Bu kişiler, İ.’nin elindeki bilgisayarın iadesi için 1 milyon dolar istedi. Gelen bu taleplere tepki gösteren Zencirci, Afhan İ. hakkında Ukrayna’da suç duyurusunda bulundu. Yapılan başvuru sonrası Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Afhan İ. hakkında yakalama kararı çıkardı. Zencirci, yaşadığı olayın benzerini başka Türkiye firmalarının da yaşadığını belirterek “Aralarında eski avukatım A. A.’nın da olduğu kişiler bir şebeke gibi çalışıyor. Kendilerine bağlı kişiler, şirketlere yerleştiriliyor. Daha sonra, dolandırıcılık planları hayata geçiriliyor” dedi. Zencirci, Avukat A.’nın kendisine tanıştırdığı Afhan A. ile yaşadığı sorun sonrası yeni bilgiler de edindiğini söyledi. Afhan A.’nın, kendi kurduğu şirketin yanı sıra Türkiye’den giden iş insanlarının kurduğu 6 firmaya daha müdür olarak yerleştirildiği bilgisini aldığını kaydetti.

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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