Ukrayna, Türkmenistan'dan gaz almak istiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriUkrayna, Türkmenistan'dan gaz almak istiyor
GeriEkonomi Ukrayna, Türkmenistan'dan gaz almak istiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
03.10.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Ukrayna, Türkmenistan'dan gaz almak istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ukrayna, Türkmenistan'dan gaz almak istiyor

Naftogaz İcra Direktörü Yuriy Vitrenko "Rusya'dan, Türkmenistan'dan gaz alabilmemize izin vermesini istiyoruz. Ayrıca Rusya'daki bağımsız üreticilerden ve Gazprom'un Avrupa'daki iştiraklerinden de doğal gaz alabilmeliyiz" dedi.

Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz'ın İcra Direktörü Yuriy Vitrenko, Rusya'nın, doğal gaz transit sözleşmesi imzalanmasına yönelik taleplerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Biz de Rusya'dan, Türkmenistan'dan gaz alabilmemize izin vermesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Vitrenko, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Avrupa mevzuatı çerçevesinde Ukrayna ile transit sözleşmesini bir yıllığına uzatabiliriz." açıklamasını değerlendirdi.

Rusya'nın, gaz transit sözleşmesi imzalanmasına yönelik taleplerini eleştiren Vitrenko, "Rusya, anlaşma için Naftogaz'ın Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü nezdinde kazandığı haklarından vazgeçmesini istiyor. Bu kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Vitrenko, Rusya'nın, sözleşmenin imzalanması için gaz sevkiyatı konusunu öne sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Bu konu nasıl çözülür? Gazprom'un sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediğini hesaba katarsak, biz de Rusya'dan, Türkmenistan'dan gaz alabilmemize izin vermesini istiyoruz. Ayrıca Rusya'daki bağımsız üreticilerden ve Gazprom'un Avrupa'daki iştiraklerinden de doğal gaz alabilmeliyiz."

Ukrayna, Kasım 2015'te Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurdu. İki ülke arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin sözleşme 2019 sonunda sona erecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Berat Albayrak: Enflasyon rakamları Türkiye'ye inanan insanları sevindirdi
ABD, AB'ye ek vergi getiriyor
Bakanlık kararı Resmi Gazete'de... Alışveriş yaparken dikkat edin!
Banka müşterileri şokta! Kredi kartı bilgileri çalındı