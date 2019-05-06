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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.05.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Ukrayna, Avrupa'dan doğal gaz ithalatını artırdı

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Ukrayna, Avrupa'dan doğal gaz ithalatını artırdı

Ukrayna 2019'un ilk dört ayında Avrupa'dan yaklaşık 2,4 milyar metreküp doğal gaz ithal etti.

Ukrayna’nın, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal ettiği doğal gaz miktarı bu yılın ilk dört ayında 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak yaklaşık 2,4 milyar metreküpe çıktı.

Ukraynalı kamu doğalgaz şirketi Ukrtransgaz'dan yapılan açıklamada, AB ülkelerinden ithal edilen doğal gaz miktarının arttığı kaydedildi. 

Yılın ilk dört ayında Ukrayna’nın AB’den 2,4 milyar metreküplük doğal gaz ithal ettiği belirtilen açıklamada, "Bu miktar, 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 10 daha fazla." ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada, Ukrayna’nın yaklaşık 3,5 yıldır Rusya’dan doğal gaz ithal etmediği vurgulanırken, "2019’un ilk dört ayında Slovakya’dan 1,2 milyar, Polonya’dan 400 milyon ve Macaristan’dan 700 milyon metreküp doğal gaz ithal edildi." denildi. 

Söz konusu dönemde, Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderdiği doğal gaz miktarının da artığı aktarılan açıklamada, "2019’un ilk dört ayında Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderilen doğal gaz miktarı 2018’e göre yüzde 6 artarak 29,3 milyar metreküpe çıktı." ifadesine yer verildi. 

Ukrayna, Kasım 2015’te Rusya’dan doğal gaz ithalatını durdurmuştu. İki ülke arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderilmesine ilişkin sözleşme 2019 sonunda sona erecek. 

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