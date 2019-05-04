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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.05.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

UİB'in nisan ayı ihracatı 2,7 milyar dolar

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UİB'in nisan ayı ihracatı 2,7 milyar dolar

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla nisan ayında 2,7 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre,?birlik ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 azalarak 2,7 milyar dolar seviyesine geriledi. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 2,3 artarak 32 milyar dolara ulaştı. 

UİB çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 düşüşle 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) nisan ihracatı, 2018'in aynı ayına göre yüzde 10,17 azalarak 101 milyon 600 bin dolar oldu. 
Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, ihracatını nisan ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17,73 artırarak 67,7 milyon
dolara yükseltti. 

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin bu dönemde ihracatı yüzde 14,11 düşüşle 12,5 milyon dolar olurken, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) dış satışı ise yüzde 7,56 artışla 5,6 milyon dolara çıktı. 

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin nisan ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,24 artışla 192 milyon 200 bin dolar olarak kayıtlara geçti. 

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