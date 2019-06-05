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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.06.2019 - 07:04, Son Güncelleme:

UİB'in mayıs ayı ihracatı 2,9 milyar dolar

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UİB'in mayıs ayı ihracatı 2,9 milyar dolar

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla mayıs ayında 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliklerin mayıs ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 0,65 artışla 2,9 milyar dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise yüzde 1,47 artışla 32 milyar dolara ulaştı. 

UİB çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin, mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,83 düşüşle 2,4 milyar dolar oldu. 

Söz konusu dönemde Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin ihracatı yüzde 12,74 artarak 127,4 milyon dolara, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) ihracatı yüzde 19,67 artarak 57,8 milyon dolara yükseldi. 

Mayıs ayında Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğince, 14,1 milyon dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğince 9,3 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi. 

Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,71 artışla 254,9 milyon dolar oldu. 

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