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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.07.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

UİB'den haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat

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UİB'den haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliklerin haziran ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 13,92 azalarak 2,2 milyar dolar oldu. Bu düşüşte, uzun süreli bayram tatili etkili oldu. 

UİB çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) haziran ihracatı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 14 düşüşle 1,9 milyar dolara geriledi. 

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) ihracatı yüzde 27,96 düşüş göstererek 73,2 milyon dolar oldu. 

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) ihracatı yüzde 18,74 gerilemeyle 43,1 milyon dolara indi. 

Haziran ayında Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğince (UMSMİB) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 azalışla 10,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı. 

Bu dönemde Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) ihracatı, yüzde 2,79 düşüşle 28 milyon dolara düştü. 

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin haziran ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 159,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 

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