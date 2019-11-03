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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.11.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

UİB'den ekimde 2.9 milyar dolarlık ihracat

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UİB'den ekimde 2.9 milyar dolarlık ihracat

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla ekim ayında yapılan ihracat 2,9 milyar dolar oldu.

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ekimde ihracatı 2,9 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşen UİB'in 12 aylık dönemdeki dış satımı 31 milyar 799 milyon dolara ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), ekimde 2,5 milyar dolarlık, 12 aylık dönemde ise 27,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ekimde 109,1 milyon dolarlık, 12 aylık dönemde de 1,2 milyar dolarlık dış satışa imza attı.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,73'lük artışla 61,8 milyon dolarlık ihracat yaptı.

UHKİB'in 12 aylık ihracatı ise yüzde 674 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Geçen ay 13,8 milyon dolarlık ihracata imza atan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) 12 aylık dış satımı 163,5 milyon dolar oldu.
Ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,34 artışla 9,8 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 12 aylık dönemde ise ihracatını yüzde 4,18 artırarak 133,4 milyon dolara çıkardı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,79 yükselerek 220,3 milyon dolar olarak açıklandı.

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