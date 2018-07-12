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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.07.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

UEA: OPEC'in üretimi sınıra dayanabilir

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UEA: OPEC'in üretimi sınıra dayanabilir

Uluslararası Enerji Ajansı, OPEC'in petrol üretiminin arz krizleri nedeniyle sınıra dayanabileceğini değerlendirmesinde bulundu.

Küresel petrol arzı haziranda bir önceki aya göre günlük 370 bin varil artarak 98 milyon 800 bin varile yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla günlük 180 bin varil artarak 31 milyon 870 bin varile ulaştı.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 930 bin varil oldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 38 milyon 800 bin varil düzeyinde gerçekleşti.

Haziranda OPEC içinde üretimde günlük bazda en fazla düşüş Libya ve Venezuela'da yaşandı.

Libya'da günlük petrol üretimi yaklaşık 260 bin gerileyerek 760 bin varile indi. Venezuela'da ise günlük petrol üretimi yaklaşık 60 bin varil düşerek 1 milyon 300 bin varil oldu.

Geçen ay OPEC içinde Suudi Arabistan ve Irak günlük petrol üretimlerini en çok artıran iki ülke oldu. Suudi Arabistan, günlük petrol üretimini 430 bin varil artırarak 10 milyon 460 bin varile, Irak da günlük petrol üretimini 80 bin varil yükselterek 4 milyon 550 bin varile çıkardı.

Haziranda OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise günlük yaklaşık 60 milyon varili buldu. Böylece, küresel petrol arzı haziranda bir önceki aya göre 370 bin varil artışla günlük 98 milyon 800 bin varil düzeyine ulaştı.

Rapora göre, 2018’de OPEC dışı ülkelerin petrol arzı geçen yıla göre günlük ortalama 2 milyon varil artarak 60 milyon 200 bin varili, 2019’da da günlük 1 milyon 800 bin varil artışla 62 milyon varile ulaşacak.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

IEA'nın tahminlerine göre, bu yıl küresel petrol talebinin günlük ortalama 99 milyon 100 bin varili bulacağı belirtilirken, 2019 yılı için küresel petrol talebinin ise günlük 100 milyon 500 bin varile yükseleceği öngörülüyor.

Bu yıl petrol talebinde 34 milyon 700 bin varil ile Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, bunu 31 milyon 800 bin varil ile Amerika kıtası ve 15 milyon 100 bin varil ile Avrupa izleyecek.

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