Ucuzcu olsak da o arabayı aldık!

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), son 1 yıldaki ekonomik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkisini araştırdı. TÜİK’in verilerine göre 2017 yılında yaşanan ekonomik gelişmeler bireyleri daha ucuz ürünlere yöneltti, gelirleri azaldı ve borçlanmaları arttı. Öyle ki bireylerin yüzde 57.4’ü daha ucuz ürün tüketmeye başladım derken bu oran 2016’da yüzde 54.5 idi. Borçlandığını söyleyenlerde ise, 2016’ya göre oran artışı 1.3 puan. Ekonomik gelişmeler böyle olumsuz etkilese de bireyler araba almaktan geri durmadı. 2016’da araba aldığını söyleyenlerin oranı yüzde 7.3 iken geçen yıl yüzde 7.9’ a yükseldi.

EĞİLİM DEĞİŞTİ

TÜİK verilerine göre daha ucuz tüketme eğilimi 2013 yılında zirveye ulaştı bireylerin yüzde 63.4’ü daha ucuz tükettiğini söyledi. Ancak bu oran düşmeye başlamıştı ve 2016’da yüzde 54.5’e inmişti ki bu da 2010 sonrasındaki en düşük seviye. 2017’de ise dolar kurundaki yükseliş ve enflasyondaki çift haneli seviye vatandaşı biraz daha ucuz mala yöneltti. Geçen yıl ucuz tüketmeye başladım diyenlerin oranı yüzde 57.4’e çıktı.

Elbette ucuza yönelmenin yanı sıra borçlananlar da arttı. Borçlandığını söyleyenlerin oranı 2017’de yüzde 33.7’ye çıktı. Bu oran da küresel krizin etkilerinin halen sürdüğü ve dünya ekonomisinde büyüme sinyallerinin alınamadığı 2013’te yüzde 38.6’ya fırlamıştı. Geliri azalanlarda da yükseliş var. Gelirim azaldı diyenlerin oranı geçen yıl yüzde 19.6. Ancak 2016’da yüzde 18.7’ye kadar gerilemişti. Gelirim arttı diyenlerde ise azalma yaşandı. 2016’da bireylerin yüzde 21.1’i gelirinin arttığını belirtirken 2017’de oran yüzde 19.9’a düştü.

Tüm bu sıkıntılı görünen verilere rağmen bireyler tek bir şeyden vazgeçmedi o da araba satın almak. TÜİK verilerine göre 2016 yılında bireylerin yüzde 7.3’ü araba aldığını belirtirken 2017’de bu oran yüzde 7.9’a çıktı ve anlamlı bir büyüme gösteren nadir gelişmelerden oldu. Nitekim geçen yıl otomobil pazarı da rekor kırmıştı. Arabasının satanlarda da artış var. 2016’da bireylerin yüzde 4.9’u arabasını sattığını söylerken 2017’de oran yüzde 6’ya çıktı. Ev, arsa yazlık alanlarda da tüm ekonomik etkilere rağmen 0.7 puanlık artış var ve yüzde 2.8’e çıktı.