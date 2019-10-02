Ucuz tavuk dönere dikkat! Martı yiyor olabilirsiniz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriUcuz tavuk dönere dikkat! Martı yiyor olabilirsiniz
GeriEkonomi Ucuz tavuk dönere dikkat! Martı yiyor olabilirsiniz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
02.10.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Ucuz tavuk dönere dikkat! Martı yiyor olabilirsiniz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Piyasada tavuk dönercilerin çoğalmasıyla birlikte fiyatlarda da önemli farklar ortaya çıkıyor. Tavuk döner satıcıları 10 liranın altındaki dönerlerde hile olduğunu vurguladı.

Okul çevreleri, iş yeri yakınları, sokak araları ve işlek caddeler. Hemen hemen hepsinde tavuk döner satan dükkanlar görüyoruz. Yarım ekmek tavuk döneri ucuz fiyata satan dükkanlar olduğu gibi 10 TL’nin üzerine satanlar da var. Peki fiyat farkı neden kaynaklanıyor? Halk sağlığı uzmanlarının da zaman zaman gündeme getirdiği ucuz fiyata tavuk döner sağlığımızı tehdit ediyor mu? DHA ekibi tavuk döner fiyatındaki farkı, farklı dükkanlarda esnaf ve vatandaşla konuştu.

"MÜŞTERİ 2 TL’YE TAVUK DÖNER İSTİYOR"

Esenler’de dükkanı bulunan Güven Ağakişi, yarım ekmek tavuk döneri 3,5 TL’den satıyor. Ağakişi, "Birincisi yerine göre değişiyor tavuk fiyatları. Burada 3,5 TL ise başka yerde 5 TL’ye satılıyor. Alım gücüne bağlı. 3,5 TL’ye bile itiraz eden oluyor, müşteri geliyor 2 TL’ye tavuk döner istiyor. Mevkiye göre değişiyor. Tavuk biraz ucuz olduğu için, her türlü kurtarıyor. Dükkanda ağabeyimle, ben çalışıyorum. Şükür kurtarıyor yani" dedi. Ağakişi, ucuz tavuk dönerde tavuk derisi ve sakatat kullanılıyor eleştirileri için ise, "Onlar gelsin, yaşasınlar burada. Asgari ücrete yaşasınlar, görelim onları. Yapanlar olabilir, onu bilemem. Biz kendimiz yapıyoruz. Tavukçu göğüs olarak getiriyor, kendimiz açıyoruz, kendimiz takıyoruz. Bizim yaptığımız hazır değil, hazırların içine ne katıldığını bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

"EN DÜŞÜĞÜ 10 TL OLABİLİR"

Sultanahmet’te tavuk döner satan Cuma Çoban, ucuz fiyata satılan tavuk dönerler için, "Normal kilosu zaten 15 TL’ye geliyor. Buna 100 gram koyduğun zaman kazancın zaten düşüyor. Bunda mutlaka bir şey vardır. Ekmek zaten 1,5 TL. 3,5 TL’ye veren de mutlaka bir şey vardır. En düşüğü 10 TL olabilir. 3,5 TL’ye tavuk kalmadı, o 2000 yılındaydı" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI DEĞİL, MARTI ETİ"

Sultanahmet’te yarım ekmek tavuk döneri 11 TL’ye satan Davut Ateş ise, "Biri Beyazıt’ta satıyor 5 TL, bizde 11 TL. Kiram ucuz diyorlar, sürümden kazanıyorum diyorlar ama müşteriyi kandırıyorlar. Sağlıklı değil, martı eti. Zaten herkes işini yapsa böyle olmaz. İşi bilen de yapıyor, bilmeyen de. Parası olan büfe açıyor, bu işi yapıyor. Gerçekten bu işi yapacak insanlar yapmıyor. O fiyata verilmez yani. 7, 8 TL’nin altında tavuk yok. Tavuğun kilosu 15 TL. 3 TL’ye sattığın tavuktan ne kazanırsın? Vatandaşa çağrımız ucuz etin yahnisi olmaz. Yemek istiyorsan kaliteli et yiyeceksin" dedi.

"YETER Kİ KARNIMIZ DOYSUN DİYORLAR AMA MAALESEF ÖYLE DEĞİL"

Pek çok vatandaş ucuz fiyata satılan tavuk döneri tercih etmediğinin altını çiziyor. Necati Güngör bu konuda, "Tadına bakıyoruz, temizliğine bakıyoruz. Hoşuma giderse devamlı aynı yerden yiyoruz. Bence 5 TL’nin altında tavuk döner olmaz. Vatandaş yiyor ama iyi kötünün hesabını yapmıyorlar yani. Yeter ki karnımız doysun diyorlar ama maalesef öyle değil. Yediğin zaman biraz fazla vereceksin, yediğin dönerden de tat alacaksın" dedi.

"TAVUK DÖNER TÜKETMİYORUM, TAVSİYE DE ETMİYORUM"

Ömer Uğurlu ise şu ana kadar dışarıda tavuk döner tüketmediğini, tavuğu evde kendisinin yaptığını söylüyor. Uğurlu, "Tavuk döner tüketmiyorum, tavsiye de etmiyorum. Sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Kendim evde yapabiliyorsam tüketirim ama dışarıda tavuk döner tüketmiyorum. İnsanlar malum ekonomik durumlardan dolayı tüketiyorlar ama bence tavuk döner tüketmemeleri lazım" ifadelerini kullandı.

YANARSA KANSER, ÇİĞ KALIRSA İSHAL YAPIYOR

Döner, uygun koşullarda pişirilmezse insan sağlığını tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, fazla pişirilen dönerin kanserojen risk taşıdığını vurgulayarak, çiğ olarak tüketilirse de başta ishal olmak üzere mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açtığını söylüyor. Döner yenilecek yerin hijyenik olup olmadığının çok önemli olduğunu söyleyen Gür, Et yenilecek yerin sirkülasyonu fazla olmalıdır yani etin bekleme ihtimalinin az olduğu yerleri tercih etmek gerekiyor. Bilinen, güvenilir yerlerde yemek daha uygundur. Döner yapımında kullanılan etin, bekletilmemiş, sağlıklı ve tecrübeli kişiler tarafından hijyenik şartlarda yapılması lazım. Etin bekletilip bekletilmediğini anlamak zordur, baharat katarak onu yok edebiliyorlar. Ama etin rengi, parlak olması ve kokmaması anlamak için öncelikli kriterlerdir" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Dönerciden martı eti uyarısı
Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi
Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! Kredi faiz oranı düştü
Herkesi ilgilendiriyor... Dilekçeyle paranızı alabilirsiniz