Uçuran kâr

Havacılık sektöründe 2017 yılında temkinli bir iyileşme olduğunu söyleyen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, “Asıl büyümenin 2018 itibarıyla geleceğini öngördüğümüzü geçen seneden bu yana ifade ediyoruz. Sektörümüzdeki ve şirketimizdeki olumlu gidişat da bu düşünceyi pekiştiriyor. Rakamlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Sivil havacılık sektörü genel anlamda çok daha iyi bir durumda, geçtiğimiz yılların olumsuz etkilerinden

sıyrıldı. Pegasus olarak 2018 yılında yolcu sayımızı ve kapasitemizi yüzde 11 ile 13 arasında artırmayı hedefliyoruz” dedi.

DİJİTAL KANALA YATIRIM

Teknolojinin Pegasus için 2018’in en öncelikli yatırım konuları arasında yer aldığını ifade eden Mehmet Nane,

“Teknolojiyi yakından takip ederek ve bunu yolcularımıza artı değer katacak projeler üretmek için kullanarak geleceğe daha güçlü hazırlanıyoruz. Dünyada teknolojiyi en iyi kullanan ilk 10 havayolu arasında yer almayı hedefliyoruz” dedi. Pegasus, yolcu odaklı yaklaşımı ile 2018 yılı içerisinde yolcularının

seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak üzere tüm dijital kanallarını yenilemek için çalışmalarına tam hız devam ediyor.

1400 KİŞİYİ İŞE ALACAK

2018’de insan kaynağına da yatırım yapacaklarını anlatan Nane, “Pegasus’un 2018 yılı ana hedefleri arasında sektörde yeni istihdam yaratmak da yer alıyor. Şirketimizi en iyi şekilde yönetmek ve büyütmek kadar havacılık sektörünün gelişimine ve Türkiye’nin istihdamına katkı sağlamayı da ana hedef ve sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Pegasus olarak, 2018 yılı içerisinde yaklaşık 1.400 kişilik bir alım planlıyoruz” dedi.