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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL
07.06.2018 - 22:07, Son Güncelleme:

Üçüncü hamle... Merkez Bankası 25 Nisan’dan bu yana faizi 5 puan arttırdı

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Üçüncü hamle... Merkez Bankası 25 Nisan’dan bu yana faizi 5 puan arttırdı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dünkü toplantısında beklentilerin üzerinde 1.25 puanlık faiz arttırımıyla piyasaya nefes aldırdı. Merkez, politika faizini yüzde 17.75’e çekti, dolar 4.45 liraya kadar geriledi. Türk Lirası dün günün en çok değer kazanan para birimi oldu.

MERKEZ Bankası’nın kritik Para Politikası Kurulu toplantısından 1.25 puanlık faiz artışı çıktı. Piyasa aktörlerinin 0.5-1 puanlık artış beklentilerine karşılık Merkez Bankası’nın daha yüksek oranlı bir artış yapması ise döviz kuruna olumlu yansıdı. Para Politikası Kurulu (PPK) dün yüzde 16.5 olan politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e çıkardı. Karardan önce 4.58 lira seviyesinde olan dolar kuru, kararın ardından önce 4.45 liraya kadar indi, Türk Lirası yüzde 2’ye yakın değer kazandı. Böylece Türk Lirası gelişmekte olan ülkeler arasında dolara karşı en çok değer kazanan para birimi oldu. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler ise 4.4874 liradan yapıldı.

TALEP ILIMLI SEYREDİYOR
Merkez Bankası PPK’nın bir önceki olağan toplantısı olan 25 Nisan’da şimdinin politika faizi o dönem ise Geç Likidite Penceresi faizini yüzde 12.75’ten yüzde 13.50’ye yükseltmişti. Ardından PPK, mayıs ayı boyunca döviz kuru ve borsalarda sert dalgalanmalar yaşanmasının ardından 23 Mayıs’ta olağanüstü toplantı yaparak yüzde 13.50 olan Geç Likidite Penceresi faizini yüzde 16.50’ye çıkardı. 18 Mayıs’ta ise Geç Likidite Penceresi faiz oranının politika faizi olduğunu açıkladı. Ve bu politika faizi dün yüzde 17.55’e yükseltildi. Böylece Merkez Bankası 25 Nisan’dan bu güne politika faizini 5 puan arttırmış oldu.

Para Politikası Kurulu dün Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandı. PPK toplantısı sonrasında yapılan açıklamada Kurul’un politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16.50’den yüzde 17.75’e yükseltilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamada son dönemde duyurulan verilerin iktisadi faaliyette dengelenme eğilimine işaret ettiği ifade edilerek, dış talep gücünü korurken iç talebin daha ılımlı seyrettiği kaydedildi.

Üçüncü hamle... Merkez Bankası 25 Nisan’dan bu yana faizi 5 puan arttırdı

GENELE YAYILAN YÜKSELİŞ
Açıklamada şöyle denildi: “Enflasyondaki yükselişte temelde maliyet yönlü gelişmeler etkili olmaktadır. Bununla birlikte, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. Talep koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.”

‘KREDİBİLİTE SORUNU KALMADI’
EKONOMİSTLER Merkez Bankası faiz artırımını güçlü buldu. Reuters’e konuşan Şekerbank Başekonomisti Gülay Girgin, “Beklentilerin ötesinde bir faiz artışı oldu ki bu kuru 4.58’den 4.45 liraya kadar çekti. Merkez Bankası son bir ayda 4.25 puan faiz artışı yapmış oldu. Bu anlamda bankaya yönelik kredibilitenin artık sorgulanmayacağını düşünüyorum” dedi. İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, “Merkez Bankası beklentilerin üzerinde bir faiz artışı ile enflasyonla mücadele için kararlı sıkı duruşunu koruyacağını net bir şekilde gösterdi. Bu bağlamda son sadeleştirme adımı sonrasında artan güvenin pekişmesi sağlandı. Güven ortamın sağlanmasının piyasa üzerindeki etkisinin faiz artışı kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Son faiz artışı ile birlikte Türkiye yüzde 5.1’lik reel faiz ile emsalleri arasında en yüksek para politikası faizini veriyor” dedi.

FAİZ KORİDORU VE GLP
Merkez Bankası 28 Mayıs’ta sadeleşme adımını atmış ve bunun dün tamamlanacağını ilan etmişti. Merkez’in kararına göre bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı politika faizi yapılmıştı ve bundan sonra sadece politika faizi oranlarını açıklayacağını duyurmuştu. Sadeleşme dün tamamlandı. Ancak sadeleşme adımı atılırken faiz koridoru ve şimdiye kadar politika aracı olarak kullandığı Geç Likidite Penceresi’nin de nasıl belirleneceğini açıklamıştı. Faiz koridoru eksi/artı 150 baz puan, GLP de borç verme faiz oranına 150 baz puan eklenerek bulunacak. Buna göre faiz koridoru 16.25-19.25 aralığında, GLP de 20.75 oldu.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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