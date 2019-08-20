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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
20.08.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

Ücret vergilerinin düşürülmesi Beyaz Saray gündeminde

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Ücret vergilerinin düşürülmesi Beyaz Saray gündeminde

Beyaz Saray, "olası yavaşlama" karşısında ekonomiyi canlandırmak için "maaşlardan kesilen vergide geçici indirimi" değerlendiriyor.

Washington Post gazetesine konuşan, üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, maaşlardan kesilen vergilerle ilgili görüşmelerin ilk aşamalarda olduğunu ve yetkililerin Kongre’yi bir indirimi resmi onaya sevk etmeye karar vermediğini söyledi.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow da Pazartesi günü, "Amerikan halkı için daha fazla vergi indiriminin kesinlikle masada" olduğunu belirtmiş, ancak ücretlerden kesilen vergilerin düşürülmesinin bu aşamada dikkate alınmadığını vurgulamıştı.

Kudlow, ABD ekonomisi için ufukta bir resesyonun görünmediğini savunarak, "Tüketiciler çalışıyorlar. Ücretleri artıyor. Harcıyorlar ve tasarruf ediyorlar" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret danışmanı Peter Navarro da ABD ekonomisindeki "iyi" dinamiklerin yatırımcıları paralarını ABD’ye getirmeleri yönünde cesaretlendirdiğini savundu ve ekledi:

"Dünyadaki en güçlü ekonomiye sahibiz ve para bizim hisse senedi piyasamız için buraya geliyor. Para, bizim tahvil piyasamızdan getiri elde etmek için buraya geliyor."

Milyonlarca ABD çalışanı, yaşlılar için Medicare sağlık sigortası programını ve emekliler için gelir ödemeleri sağlayan sosyal güvenliği finanse etmek için maaşlarından vergi ödüyorlar.

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