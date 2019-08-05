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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.08.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Uçmakdere güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor

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Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere farklı güzellikler yaşatıyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin gözde mekanlarından biri haline geldi.


Denizin ve yeşilin bir arada olduğu Uçmakdere, ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler yaşatıyor.

Ziyaretçiler, doğal güzelliklerin tadını çıkarmanın yanı sıra Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde yürüyüş yapma, yamaç paraşütüyle gökyüzü ile buluşmanın keyfini yaşıyor. 

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uçmakdere'nin son yıllarda doğaseverlerin sıklıkla tercih ettiği bir yer haline geldiğini söyledi. 

Barut, Uçmakdere'nin denizi ve yeşiliyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade ederek, "Uçmakdere Mahallesi'nde ziyaretçilerin doğayla iç içe organik kahvaltı yapabilecekleri işletmeler mevcut. Uçuş yapmak isteyenler için de uygun pistlerde ziyaretçiler yamaç paraşütü uçuşlarını gerçekleştiriyor. Özellikle yakın illerden çok sayıda ziyaretçi geliyor. Ziyaretçilerin buradan memnun ayrılması, bölgenin ger geçen gün tanınmasını sağlıyor." diye konuştu. 


Doğaseverlere yürüyüş, yüzme ve paraşüt yapma imkanı sunan Uçmakdere'nin il merkezine yakın olduğunu aktaran Barut, herkesin buradaki güzellikleri görmesi gerektiğini dile getirdi. 

Uçmakdere güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor

Uçmakdere güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor


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